Wollen kein großes Windrad in Westendorf: Ein Teil der betroffenen Anlieger. Foto: Christoph Franken

Melle. Innerhalb weniger Tage haben Anwohner der beiden Windräder im Meller Ortsteil Westendorf 232 Unterschriften gegen den Bau eines neuen Riesen-Windrades an diesem Standort gesammelt. Die Unterschriften und einen offenen Protestbrief haben sie am Montag im Vorzimmer von Bürgermeister Reinhard Scholz abgegeben und auch an Landrätin Anna Kebschull geschickt.