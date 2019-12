Melle. Wie schon Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt hatten auch die Rettungs- und Notfallsanitäter beim diesjährigen Weihnachtsmarkt bisher noch keine nennenswerten Einsätze. Dieses sehr positive Zwischenfazit zieht der Meller Rettungswachenleiter Ralf Finkemeyer bei einem Glühweinplausch an der Schulke-Hütte.

Es hat weder Verletzungen durch Rangeleien noch andere medizinische Notfälle gegeben, die Hilfeleistungen erfordert hätten. Dennoch waren die 23 fest angestellten Sanitäter aus der DRK-Rettungswache am Krankenhaus gut beschäftigt. „In unserem großen Einsatzbereich gibt es immer wieder Vorfälle, aber das weihnachtliche Budendorf blieb bis jetzt verschont“, meint Finkemeyer. „Hier scheint es in jeder Hinsicht heimelig und kuschelig zu sein“, ergänzt er. Der Weihnachtsmarkt endet am Sonntag.

Das nächste Gesprächsthema ist die Einsatzbereitschaft. „Wenn uns eine Meldung erreicht, sind wir in zwei bis drei Minuten vor Ort“, versichert der Chef des Rettungsdienstes. Der nach der Gasflaschen-Explosion vor 13 Jahren ausgearbeitete Rettungsplan funktioniert. „Alle Hütten sind mit Nummern versehen und den Plan des Budendorfes haben wir in unseren beiden Rettungswagen und im Notarztwagen bereitliegen“, erläutert er.

Bei einem Notruf über die 112 sollte immer die Nummer des Holzhäuschens angegeben werden, an der sich der Betroffene befindet, betont Finkemeyer. Außerdem wäre es vorteilhaft, wenn der Anrufer die eintreffenden Rettungskräfte empfängt und gegebenenfalls über das vorangegangene Geschehen informiert. Im Übrigen sei es auch möglich, über die Notrufnummer Hilfe und Anleitungen zur Reanimation oder bei anderen Erste-Hilfe-Leistungen entgegenzunehmen. In unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarktes seien an mehreren Stellen Defibrillatoren vorhanden.

Wie fast alle Teilnehmer an den Glühweingesprächen ist auch Ralf Finkemeyer in persönlicher Hinsicht ein großer Freund des Meller Weihnachtsmarktes. „Die Weihnachtsmärkte in den größeren Städten sind mir zu voll und zu hektisch“, erzählt er. In Melle trifft er bei jedem Bummel mehrere Bekannte, wenn er mit seiner Frau und seinen Töchtern (12 und 17 Jahre alt) an den Buden entlangschlendert. Und manchmal ist er auch zusammen mit Kollegen unterwegs.