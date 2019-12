Melle. Trampolinturnerin Hannah Ronsiek-Niederbröker vom SC Melle ist zufrieden von der Jugend-Weltmeisterschaft aus Tokio zurückgekehrt. Die 13-Jährige wurde 29. im Einzel und 15. im Synchron-Wettkampf zusammen mit Emilie Volikova aus Brackwede.

„Ich bin sehr zufrieden, weil meine Wettkämpfe im letzten halben Jahr nicht ganz rund gelaufen sind. Deswegen bin ich sehr erleichtert, dass ich in Tokio mal wieder durchturnen und zeigen konnte, was ich kann“, sagte die Grönegauerin.

Damit schnitt sie in der japanischen Hauptstadt Tokio ähnlich ab wie bei ihrer WM-Premiere vor einem Jahr im russischen St. Petersburg, als sie trotz Fußverletzung 24. im Einzel und 13. im Synchronwettbewerb geworden war. „Meine Leistung vor einem Jahr war für die Verletzung echt gut. Jetzt war ich fit, hatte nur etwas Muskelkater von den harten Trainingseinheiten vorher mit dem deutschen Trampolin-Team“, analysierte das SCM-Talent, das nun als jüngerer Jahrgang der Altersgruppe 13- und 14-Jährige startet.

Hannahs Prioritäten und auch die der deutschen Verantwortlichen liegen klar beim Einzelwettbewerb, der deutlich mehr Teilnehmer aufweist als die Synchronveranstaltung. Insofern ist eine gute Platzierung im Einzel auch schwieriger zu erreichen. „Beim Synchronwettkampf waren Emilie und ich nicht so gut, wie wir eigentlich sein könnten“, stellte die Mellerin fest.

Die Gymnasiastin ist mit einer gesunden Portion Entspanntheit in ihre Auftritte gegangen. Sie sei vor den Wettkämpfen kaum aufgeregt gewesen. „Ich habe mir vorher gesagt: Ich schaffe es eh nicht ins Finale, ich turne nur für mich. Das hat geholfen. Das haben auch die Trainer so vermittelt, die mir danach schon Rückmeldungen geben, auch negative, aber das darf man nicht persönlich nehmen. Die Stimmung innerhalb des Teams war auch sehr entspannt.“

Viele Japaner haben die Trampolinturner aus aller Welt während der Wettkämpfe angefeuert. Überhaupt zeigte sich Hannah begeistert von der Freundlichkeit der Japaner. Zwei Tage hatte die deutsche Delegation Zeit, Tokio zu erkunden. Vor ihren eigenen Auftritten am vergangenen Wochenende schauten die Nachwuchssportler am selben Ort beim Finale der Trampolin-WM der Erwachsenen zu. Der geplante Besuch des Deutschen Hauses für die Olympischen Spiele 2020 hat nicht stattgefunden.

Bundeskader-Test am Wochenende in Frankfurt

Hannah ist am späten Montagabend in Hannover gelandet, hat sich nach der Acht-Stunden-Zeitumstellung kurz akklimatisiert, geht wieder in die Schule und trainiert weiter – natürlich, denn ausruhen ist nicht drin: An diesem Wochenende reist die 13-Jährige zum Bundeskader-Test nach Frankfurt am Main. Bundestrainer Markus Thiel verlangt von seinen Talenten Höchstleistungen im Bereich Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Bodenturnen.

Von den 30 Kandidatinnen haben bisher gerade einmal sechs den Test bestanden. Das ist aber Voraussetzung, um in den Bundeskader aufgenommen zu werden. Hohe Punktzahlen werden verlangt, der Test ist umstritten, wie Hannahs Mutter und Vereinstrainerin Gaby Ronsiek-Niederbröker bestätigt. Die Hürde ist vor allem für Sportler aus kleineren Vereinen, die nicht die Trainingsmöglichkeiten haben wie etwa Stützpunktathleten, sehr hoch. Aber auch diese Herausforderung geht Hannah locker an. „Ich gehe mit niedrigen Erwartungen in den Test, gebe mein Bestes und gucke, was dabei herauskommt.“