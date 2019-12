Bünde. Nach Cindy kommt Ilka Bessin 15. Dezember in den Stadtgarten nach Bünde mit ihrem Soloprogramm „Abgeschminkt“.

Im Jahr drei nach Cindy kommt Ilka Bessin am Sonntag, 15. Dezember, in den Stadtgarten nach Bünde. Dort präsentiert sie ab 19 Uhr ihr Soloprogramm „Abgeschminkt“.

Sie hat den pinken Jogginganzug und die peinliche blonde Kunsthaarperücke an den Nagel gehängt und kehrt auf die großen Comedy-Bühnen zurück. Sie war Cindy aus Marzahn, jetzt ist sie ganz sie selbst. Das Publikum darf gespannt sein, was sich das selbsternannte Victoria- Secret-Model der Herzen mittlerweile alles abgeschminkt hat.

Ilka Bessin ist wieder da. Und sie bringt jede Menge Problemzonen mit: das Alter, nervige Arztbesuche, übermotivierte Personaltrainer. „Wer hat das Älterwerden erfunden? Mein Körper sieht aus wie ein Berg Wellfleisch“, jammert die begeisterte Schokoladenbrunnenbenutzerin.

„Neidische Blicke, wenn ich mich im sexy Bikini mit ’nem Caipirinha an den Pool lege, kann ich bald komplett vergessen.“ La Bessin wäre so gerne Champion im Pfahlsitzen. Oder in der Lage, einen Spagat im Türrahmen hinzubekommen. „Aber von solchen Träumen habe ich mich, wie von so manchem anderen, verabschiedet. Die habe ich mir abgeschminkt.“

Das Programm erzählt Bessins Lebensgeschichte. Die Geschichte einer lauten, etwas korpulenten Außenseiterin, die in der Kleinstadt Luckenwalde aufwuchs, die in der Gastronomie arbeitete, auf Kreuzfahrtschiffen Passagiere animierte, Arbeitslosigkeit kennenlernte und danach eine Bilderbuchkarriere machte. pm/nw