Buer. Die U-15-Nachwuchsfußballer von Hansa Rostock haben das gut besetzte Hallenturnier um den Stuckenberg-Cup 2019 beim SuS Buer gewonnen. Sie setzten sich in einem spannenden Finale mit 3:2 gegen den Osnabrücker SC durch. Mit dem gleichen Ergebnis hatte zuvor der OSC die Vorrundenpartie gegen Hansa gewonnen. Das Spiel um Platz drei entschied der VfL Osnabrück gegen JFV Weyhe-Stuhr klar mit 7:1 für sich.

Wegen einer kurzfristigen Absage vom SC Wiedenbrück war der Gastgeber JSG Buer/Westerhausen mit zwei Teams vertreten. Das erste Team der JSG erreichte immerhin das Viertelfinale.



In der Vorrundengruppe A hatte sich mit vier Siegen aus vier Spielen der Osnabrücker SC vor Hansa Rostock durchgesetzt. In Gruppe B gewann der Nachwuchs des VfL Osnabrück alle vier Partien ohne Gegentor und wurde somit Gruppenerster vor dem SC Hemmingen/Westerfeld

In den Viertelfinals setzten sich der Osnabrücker SC (3:0 gegen den TSV Mariendorf), Hansa Rostock (4:0 gegen Preußen Espelkamp), JFV Weyhe-Stuhr (3:0 gegen den SC Hemmingen-Westerfeld) und der VfL Osnabrück (6:0 gegen die JSG Buer/Westerhausen I) durch.

Im ersten Halbfinale gegen den OSC konnte Weyhe-Stuhr zunächst gut dagegenhalten und musste sich erst in den letzten Minuten mit 1:3 geschlagen geben. Im zweiten spannenden Halbfinale besiegten die U-15-Fußballer aus Rostock den VfL Osnabrück mit 1:0. Im Finale folgte dann der große Showdown und die Revanche der Rostocker für die Vorrundenniederlage gegen den Osnabrücker SC.

SuS zieht positive Turnierbilanz

Die Organisatoren vom SuS Buer zogen eine positive Turnierbilanz. Der SuS freute sich neben den sportlichen Leistungen der Teilnehmer über faire Spiele sowie souveräne Auftritte der Schiedsrichter Jannes Schröder und Tibor Ahlemeier. Auch das Catering kam an.

Großen Respekt zollten die Turnierverantwortlichen den weit angereisten Teams vom TSV Mariendorf (aus Berlin) und vom FC Hansa Rostock. Während Rostock am Folgetag auch noch beim Weihnachtscup in Georgsmarienhütte auflief, war der TSV Mariendorf am Samstagmorgen extra angereist und fuhr abends nach Turnierschluss wieder gen Heimat.