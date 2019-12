Bünde. „Queenz of Piano“ gastieren auf ihrer „Verspielt Tour 2019“ am Mittwoch, 18. Dezember, ab 20 Uhr im Universum Bünde.

Ming und Jennifer Rüth, kurz die „Queenz of Piano“, gastieren auf ihrer „Verspielt Tour 2019“ am Mittwoch, 18. Dezember, ab 20 Uhr im Universum Bünde.

Sie zeigen, wie schön es ist, nicht perfekt zu sein. Und sie zeigen es in Perfektion. Der Abend wird zum musikalisch-akrobtisch-kabarettistischen Gesamtkunstwerk. Es gibt also weit mehr als zwei hervorragende Pianistinnen an zwei gut gestimmten Flügeln.

Es ist eine ganz besondere Art des Klavierspiels: charmant verpackt, kreativ inszeniert und amüsant dargeboten. Die Damen bearbeiten die Saiten bei Gitarrenriffs mit Plektren, der Flügel wird zum Percussionsinstrument. Vom Cembalo bis zur Bouzouki, vom chinesischen Gong bis zur groovenden Bassdrum: die „Queenz“ entlocken den Klavieren Töne, von denen man nicht einmal ahnt, dass sie in den Instrumenten stecken.

Die Grenzen zwischen U- und E-Musik lösen sich geradezu mühelos auf und verschwinden. In ihrem Programm zeigen die „Queenz“ zum Beispiel, wie „Freude schöner Götterfunken“ und Pharell Williams „I feel happy“ miteinander harmonieren. Zu hören ist auch, was der Ragtimes aus Mozarts „Türkischem Marsch“ macht und wie „Nirvana“ geklungen hätte, wäre Kurt Cobain ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach gewesen.

Alles in allem bieten die „Queenz“ nicht weniger als Entertainment in höchster Qualität. Von Klassik über Pop, von Barock zu Rock und Filmhits: Da entsteht manch magischer Moment – ein Klavierkonzert, das Spaß macht.

Karten gibt es auf www.widuticket.de und telefonisch unter 05223 178888.