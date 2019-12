Melle. Mit einer Bronzemedaille im Team ist Jannik Seelhöfer von der Crosslauf-Europameisterschaft aus Lissabon (Portugal) zurückgekehrt. „Die Medaille wird eingerahmt und erhält auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meiner Heimat Melle“, sagte der 22-Jährige, der in Leipzig Sport studiert.

Der Leichtathlet des SC Melle landete auf dem hügeligen Rasen-Kurs durch einen Lissaboner Park in seiner Altersklasse U23 auf dem 55. Platz. In 26:19 Minuten kam Seelhöfer als fünftbester Deutscher knapp zwei Minuten hinter dem Sieger ins Ziel. Der bergige Parcours kam seinen körperlichen Voraussetzungen nicht entgegen. „Da waren kräftige Anstiege dabei. Es ging immer hoch, runter und in die nächste Kurve. Ich bin als Hindernisläufer etwas muskulöser als die Langstreckler und muss daher mehr Gewicht die Berge hochschleppen“, ordnete der Grönegauer ein und ergänzte: „Ich war dennoch zufrieden mit meiner Leistung. Natürlich wäre ich im Klassement gerne weiter vorne gelandet. Aber an dem Tag war für mich nicht mehr drin.“

Das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) habe dann mit Rang drei das Bestmögliche erreicht. In die Wertung kamen Aaron Bienenfeld, Markus Görger und Mohamed Mohumed als schnellste DLV-Starter. „Ich freue mich sehr über den dritten Platz mit der Mannschaft, auch wenn ich nicht groß dazu beigetragen habe. Doch eine internationale Medaille ergattert man nicht so oft. Wir haben mit der U23 die einzige deutsche Medaille bei dieser Europameisterschaft und die erste EM-Medaille für das U23-Team überhaupt geholt“, sagte Seelhöfer.

Am Montagabend war er aus Lissabon zurückgekehrt, am Dienstagvormittag schrieb der Sportstudent direkt eine Klausur an der Uni Leipzig. Einige Tage vor Weihnachten wird der 22-Jährige nach Melle kommen und dort das Jahr ausklingen lassen. Geplant ist auch der Start beim OTB-Silvesterlauf in Osnabrück. Die Hallensaison wird der SCM-Läufer auslassen und stattdessen Anfang 2020 einige Crossläufe absolvieren.