Romantisches Weihnachtskonzert in der Meller Petrikirche

Unter der Leitung von Andreas Opp (stehend) gestaltet die Kantorei der St. Petrikirche das Weihnachtskonzert am kommenden Samstag. Foto: Wolf Günther Schlenstedt

Melle. In der St. Petrkirche findet am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr das Weihnachtskonzert der Kantorei an St. Petri statt. Aufgeführt werden das Weihnachtsoratorium von Camille Saint Saens und eine festliche Kantate von Telemann.