Liedermacher Uwe Lal singt in der Martinikirche in Melle-Buer CC-Editor öffnen

Lachen, Mitsingen und Bewegen: Liedermacher Uwe Lal kommt am Sonntag mit seinen adventlichen Kinder-Mitmachkonzert in die Martinikirche. Foto: Liedermacher Uwe Lal

Buer. Liedermacher Uwe Lal kommt am Sonntag, 15. Dezember, zu einem adventlichen Kinder-Mitmachkonzert in die Martinikirche nach Buer. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Mitten hinein in die Zeit vorweihnachtlicher Spannung und Aufregung für die Kinder singt Uwe Lal seine Lieder zum Lachen, Staunen, Mitsingen und Mitbewegen.