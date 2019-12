Buer. Mit ihrem Weihnachtsprogramm unter dem Titel "Hoffnung" singt Angelikal Milster am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Martinikirche in Buer. An der großen Martini-Orgel begleitet der langjährige musikalische Partner Jürgen Grimm.

Von sakralen Liedern über Balladen bis hin zu Welthits wie „Nessun Dorma“ und natürlich „Erinnerungen“. Eines ist all diesen Werken gemein: Sie sind Ausdruck des Glaubens an Gottes Gnade, und sie beschreiben die Hoffnung aller Menschen auf Frieden und Harmonie.

Im Laufe der letzten Jahre hat Angelika Milser im Rahmen ihrer Hoffnung-Tour über 600 Kirchenkonzerte gesungen. Angelika Milster hat die deutsche Musicalszene in den letzten Jahrzehnten geprägt wie niemand anderes.

Unvergessen: Memories

Sie war bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber in Wien mit dabei. Der Titelsong „Erinnerungen“ („Memories“) wurde zu Ihrem Markenzeichen. 30 Jahre später stand Angelika Milster in der Titelrolle der Norma Desmond in Sunset Boulevard erneut in einem Andrew Lloyd Webber Musical auf der Bühne.

Ihr Name ist außerdem untrennbar mit den Musicals im Theater des Westens unter der Ägide von Helmut Baumann verbunden. Darüber hinaus war sie in der deutschen Uraufführung als Baronin von Waldstätten im Musical „Mozart“ in Hamburg und bei zahlreichen Theaterproduktionen in Berlin und ganz Deutschland zu sehen.

Jetzt ist „Die Milster“ mit ihrem Konzertprogramm „Hoffnung“ wieder auf Reisen durch Deutschland und präsentiert dem Publikum ihre unverwechselbare Stimme und ihren einzigartigen Esprit in einigen der schönsten Kirchen Deutschlands.

Nummerierte Restkarten zum Preis von 35 Euro gibt es beim Meller Kreisblatt und in der Buchhandlung Sutmöller in Melle; in Rullkötters Blumenhaus in Buer und über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik unter 0173 2505926.