Jens Kommnick konzertiert in der Paulusgemeinde in Melle

Spielt seit 35 Jahren akustische Gitarre: Jens Kommnick gastiert am Samstag in der Paulusmeinde an der Saarlandstraße. Foto: Manfred Pollert

Melle. Es ist wahrer Allrounder: Jens Kommnick gibt am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Paulusgemeinde In Melle.