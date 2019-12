Gesmold. Das zweite Adventswochenende stand in Gesmold ganz im Zeichen des Weihnachtsmarktes. Zum zwölfte Mal lockte die Veranstaltung auf den Platz an der Femlinde.

Die Organisation übernahm in bewährter Weise die Freiwillige Feuerwehr. Der Männergesangverein (MGV), die Blaskapelle, die Frauengemeinschaft, die katholische Kirchengemeinde und private Anbieter verwandelten den Platz in ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Dorf im Dorf. Im Angebot waren Speisen und Getränke, Wurstwaren, Honigprodukte und Geschenkartikel. Für musikalische Unterhaltung sorgten der Chor der Grundschule Gesmold, die Jugendblaskapelle und der MGV Gesmold.

„Unser Weihnachtsmarkt ist klein, aber fein – und das macht den ganz besonderen Reiz aus“, sagt Ortsbürgermeister Michael Weßler.

Am Sonntag besuchten der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht die Veranstaltung. Sie wurden am Feuerwehrhaus an der Papenbrede empfangen und zogen mit Fackelbeleuchtung der Jugendfeuerwehr und musikalischer Begleitung durch die Blaskapelle Gesmold in einer von zwei Schimmeln gezogenen Kutsche durch den Ort zum Festplatz.



Dort wurden sie vom Ortsbrandmeister Dirk Niederwestberg und Ortsbürgermeister Michael Weßler begrüßt. Der Nikolaus bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute Organisation der Veranstaltung und betonte, er komme jedes Jahr gern wieder nach Gesmold. An die gespannt wartenden Kindern verteilte er anschließend Tüten mit süßen Inhalten.