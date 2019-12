Buer. Fast 400 Blechbläserfans fanden sich jetzt im Kirchenschiff der Martinikirche im Meller Stadtteil Buer ein, um den festlichen Klängen des Münchner Blechbläserquintetts Harmonic Brass in der adventlich dekorierten Kirche zu lauschen.

Bei diesem 13. Konzert der Profibläser in Buer überzeugten Hans Zellner und Elisabeth Fessler an den Trompeten, der junge Posaunist Alexander Steixner an der Posaune und Gründungsmitglied Manfred Häberlein an der Tube. Seine Rolle als Hornist und Moderator übernahm Andreas Binder in bewährter Form mit kurzweiligen und humorigen Geschichten sowie Anekdoten zu den einzelnen Kompositionen.

„Tochter Zion“

Nach einem festlichen Einzug zu Händels „Tochter Zion“, den die Musiker zunächst aus mehreren Ecken des Kirchenraumes ertönen ließen um sich schlussendlich im Altarraum wiederzufinden, gaben die Musiker ein Concerto von Antonio Vivaldi in der Bearbeitung für Blechbläserquintett zum Besten.

Arien und Chöre aus dem Weihnachtsoratorium von Bach oder das Halleluja aus Händels Messias, spielten die Bläser einfühlsam und gekonnt in Arrangements und Bearbeitungen von Ensemblemitglied Hans Zellner. Für etliche weitere musikalische Höhepunkte wie den „Carols of the Bells“, die Suite aus dem „Polar-Express“ und der Umsetzung einer musikalischen Weihnachtsreise durch verschiedene Länder steht seine Fähigkeit, die Kompositionen so einzurichten, dass sie für Harmonic Brass spielbar sind und einzigartig klingen.

Das ein Blechbläser auch hervorragend und einfühlsam mit dem Schlagwerk umgehen kann, bewies Hornist Andreas Binder beim „Little Drummer Boy“ auf der Trommel.

Solist nickte bescheiden

Wenn dann aber das „Gloria – Engel auf den Feldern singen“ im Arrangement des bereits verstorbenen französischen Trompeten-Altmeisters Maurice André erklingt und Hans Zellner mit seiner Piccolo-Trompete die Oberstimme bläst, dann erhebt sich das Publikum spontan von den Kirchenbänken und applaudiert dem bescheiden nickendem Solisten für seine Glanzleistung.

Aus vielen Posaunenchören im niedersächsischen und besonders ostwestfälischen Raum kommen die Zuhörer zu den Konzerten von Harmonic Brass zusammen. Bereits in der Pause fachsimpelten daher viele Hobbymusiker über die zuvor gehörte Musik. „Das ist ein ganz besonderes Publikum“, freute sich auch Veranstalter Matthias Breitenkamp über die netten Gespräche zwischen Posaunenchor-Mitgliedern.

Anzeige Anzeige

Fans aus dem Harz

Da ist ein „Woher kommt ihr denn?“ Oder „Wart ihr nicht im letzten Jahr auch hier?“ Ja, sogar aus Ostfriesland und dem Harz sind Fans angereist. Für viele sind die Profis Vorbilder und Ansporn für das eigene Musizieren.

Kein Wunder, dass sich die Fans nach solch einem Konzert sofort wieder Karten für das Folgekonzert am 4. Dezember nächsten Jahres sichern. „Sonst kann es ja nicht Weihnachten werden“, zitierte ein treuer Besucher aus Minden.