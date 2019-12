Melle. Dass der viel beschäftigte Nikolaus Jahr für Jahr auch im Meller Ortsteil Altenmelle einen Stopp einlegt, ist eine beliebte Tradition. Der Mann im roten Mantel wurde vor Ort auch am vergangenen Samstag gebührend empfangen.

Auf dem Hof Niekamp am Wittekindsweg traf der Nikolaus, der ohne roten Mantel Hans-Josef Klaphecke heißt, am späten Samstagnachmittag pünktlich mit seiner Kutsche ein. Er begrüßte die kleinen und großen Besucher, und gemeinsam mit ihnen sang er das Nikolauslied.

Viele Kinder hatten extra für diesen besonderen Moment ihre strahlenden bunten Laternen mitgebracht. Damit begleiteten sie den Nikolaus in seiner Kutsche bis hin zum Feuerwehrhaus. Dort gab es zunächst ein Grußwort vom stellvertretenden Ortsbürgermeister Reinhardt Wüstehube, anschließend präsentierten die Kindergartenkinder ein besinnlich-schönes Bühnenprogramm mit Liedern und Gedichten.

Wärmende Getränke

Natürlich war der Nikolaus hocherfreut von diesem tollen Engagement der Kinder, und er ließ es sich nicht nehmen, 260 bunte Tüten an die Jüngsten aus dem Ort zu verteilen. Im Anschluss an das Treffen mit dem weihnachtlichen Boten kam das gesellige Beisammensein im Schatten des Feuerwehrhauses bei wärmenden Getränken und Speisen nicht zu kurz.

Denn alle wissen: Dass diese beliebte Aktion in der Vorweihnachtszeit stattfinden kann, ist vielen helfenden Händen in Altenmelle zu verdanken. Tatkräftig dabei sind neben der rührigen Ortsfeuerwehr, die die Glühweinbude betreibt und dem Kindergarten St. Raphael, der das bunte Bühnenprogramm beisteuert, auch die Büschlinge mit Pommes und Bratwurst, der Altenmeller Export mit der Waffelbude und die Landwirte mit ihrem Eierpunsch. Sie stellen diese Veranstaltung in trauter Gemeinsamkeit auf die Beine, und sie haben einmal mehr dazu beigetragen, die Vorweihnachtszeit im Dorf liebenswert zu bereichern.