Melle . Die gemeinsame Weihnachtsspendenaktion wird getragen von Caritas-Stiftung, Diakonie-Stiftung, Meller Kreisblatt und Wittlager Kreisblatt. Sie dient dazu, einen Sofortfonds zu schaffen, aus dem konkrete Hilfe bei uns vor Ort geleistet werden kann. Hier folgt der aktuelle Beispielsfall.

Sein Blick war starr geradeaus gerichtet. Nichts konnte ihn ablenken, nicht die Kaffeetasse, die seine Frau neben ihn auf den Tisch gestellt hatte, nicht die Musik, die ihm Radio lief. Er starrte nur vor sich hin.

Wie schnell er sich verändert, dachte sie. Noch vor einem halben Jahr hatte er sich bedankt, wenn sie Kaffee gekocht hatte, hatte sie angelächelt. Das war vorbei. Er lebte nun vor sich hin, in einer Welt, in der sie ihn kaum noch erreichen konnte. Das Schlimme war nun für sie, dass er sich damit auf eine Weise veränderte, die sie an ihm gar nicht kannte. Er benutzte immer mehr herbe Kraftausdrücke, schimpfte vor sich hin. Er hatte sein früher so vorbildlich gutes Benehmen völlig vergessen. Das war etwas, womit sie am wenigsten umgehen konnte.

Einfach verschwunden

Das machte den Alltag mit ihm zuhause so schwer, zusätzlich zu den vielen Dingen, die völlig unverhofft passierten. Neulich war sie nur kurz bei der Nachbarin drüben gewesen, hatte die Tasse Kaffee sogar abgelehnt, weil sie ihren Mann nicht alleine lassen wollte. Und doch, als sie nach wenigen Minuten wieder zurück war, war er verschwunden. Einfach weg, in Pantoffeln und Strickjacke, und das im späten Herbst, bei Wind und Nieselregen. Erst eine halbe Stunde später hatte sie ihn gefunden, nicht draußen, sondern im kalten Keller hockend.

All diese Dinge machten ihr zunehmend ihr eigenes Leben schwer. Immer dieses schlechte Gewissen, immer diese Eile.

Angehörigentreff tut gut

Und dann hatte ihr jemand von dem Angehörigentreff „Die andere Welt“ erzählt: und sie hatte es gewagt, hatte ihre Nachbarin gebeten, bei ihrem Mann zu bleiben und war dorthin gegangen. Hier hörte sie Geschichten von anderen, die Mutter, Vater oder Großeltern, die an einer dementiellen Erkrankung litten, zuhause pflegten. Das hatte ihr gut getan. Sie hatte Fragen beantwortet bekommen, sie hatte einen interessante Vorträge gehört, sie war sogar mit in ein Konzert gefahren, denn auch das gehörte in das Konzept der „Mutmach-Gruppe“: ein bisschen freie Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen, auch ohne immer über das Thema Demenz zu reden.

Als sie gefragt wurde, ob sie mit ihrem Mann wohl auch über die Alzheimer Gesellschaft mit in einen betreuten Urlaub fahren wollte, hatte sie lange gezögert. Nein, das traute sie sich dann doch nicht. Aber als die anderen von der Ostsee zurückkamen und erzählten, dass da durchaus eine positive Veränderung mit den kranken Angehörigen zu sehen war, fasste sie den Entschluss, im kommenden Jahr mitzufahren.

An die Ostsee?

Eine andere Umgebung in einem barrierefrei eingerichteten Hotel, professionelle Betreuung, damit die Angehörigen einige Stunden für sich sein konnten, dann wieder gemeinsame Stunden mit allen zusammen: all die neue Eindrücke wirkten sich wohltuend auf die Demenzpatienten aus. Ja, das würde sie auch versuchen, für sich, für ihren Mann und für sie beide. Und gemeinsam mit anderen würden die Beschwernisse des Alltags sicher leichter zu tragen sein. Ab jetzt würde sie jeden Cent zurücklegen, um sich einen solchen Urlaub auch leisten zu können.

