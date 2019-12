Melle. Der Meller Weihnachtsmarkt ist nicht nur Trubel, Geselligkeit und Konsum. Für eine Erholung vom geschäftigen Treiben sorgen die „Atempausen“, die an sechs Abenden in der alten Matthäuskirche angeboten werden.

„Wir hatten während des Weihnachtsmarktes schon zwei Abende, an denen jeweils 150 Menschen Stille und Besinnung suchten“, spricht Stefan Lutermann von einem „gut angenommenen Angebot“. „Offenbar gibt es bei vielen Menschen ein Bedürfnis nach Momenten des Innehaltens“, ergänzt der Kirchenmusiker im Gespräch bei einer Tasse Glühwein an Erika Dröges „Heißer Bude“.

Die „Atempausen“ finden immer an Werktagen statt, sie werden von kurzen Texten begleitet, die durch einen Gedanken oder Impuls helfen sollen, zur inneren Ruhe zu kommen. Als Vorleser wechseln sich von Atempause zu Atempause die hauptamtlichen Mitarbeiter der Matthäusgemeinde ab. Im musikalischen Teil spielt Stefan Lutermann bei Kerzenlicht in der dämmrigen Kirche auf der Klausing-Orgel, vorwiegend alte und traditionelle Adventslieder.

Ausruhen und Entspannen

„Die Idee zu diesen Abenden zum Innehalten kam von Pastor Michael Wehrmeyer“, erzählt Lutermann. „Wir hatten beobachtet, dass immer wieder Besucher des Weihnachtsmarktes in unsere Kirche kommen – zum Ausruhen, zur Entspannung, um eine Kerze anzuzünden oder um sich einfach von dem weltlichen Trubel da draußen einen Moment zu erholen“, berichtet der 45-Jährige, wie das Projekt „Atempausen“ vor einigen Jahren begonnen hat.

Die Kirche besichtigen

Auch zwischen den „Atempausen“ kämen oftmals Leute in das Gotteshaus, erzählt Lutermann. „Manche wollen beten, manche wollen die Kirche besichtigen und manche wollen lieber in der Ruhe der Kirche ihre Pommes essen als im Gedränge draußen“, schmunzelt er. „Dabei ist es auf dem Meller Weihnachtsmarkt mit der Hektik und dem Konsum nicht so schlimm wie auf vielen anderen Märkten“, verrät der Bissendorfer, dass seine Familie am liebsten durch das Meller Budendorf schlendert. Sein vierjährigen Sohn mag vor allem das Karussell, der Siebenjährige und seine Frau freuen sich auf Waffeln, Pommes und andere Leckereien.

An den letzten Tagen des Weihnachtsmarktes gibt es noch zwei „Atempausen“ mit Musik und kurzen Texten am Mittwoch, 11. Dezember, und Freitag, 13. Dezember, jeweils um 18 Uhr.