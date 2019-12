Melle. Zum letzten Heimspiel des Jahres war der Tabellenzweite der Handball Landesklasse aus Emlichheim zu Gast im Grönegau. Aber auch die Grafschafter konnten dem Tabellenführer nur phasenweise Paroli bieten. Am Ende gewannen die Tiger deutlich und auch in der Höhe verdient mit 36:23.

Gegen hoch motivierte Gäste kamen die Tiger zunächst nur schwer in Tritt. So konnten die Tiger erst in der fünften Minute in Person von Florian Platen das erste Tor der Partie erzielen. Da aber auch Ole Meyer im Kruge im HSG-Tor gut aufgelegt war, brauchten die Gäste sogar acht Minuten, um ihren ersten Treffer zu erzielen.

Zunehmender Druck

So stand es zu diesem Zeitpunkt nur 2:1 für die HSG. Dann aber zogen die Tiger das Tempo an. Insbesondere der schnelle Jan Springhetti konnte die massive, aber langsame Deckung der Emlichheimer immer wieder überwinden. Er profitierte dabei von dem zunehmenden Druck, den seine Mitspieler nun auf die Gäste-Deckung ausübten. Bis zur 16. Minute lagen die Tiger dann folgerichtig mit 9:4 vorne.Spaß am Spiel

Die Tiger hatten jetzt sichtlich Spaß am Spiel gefunden. Immer wieder fanden die Tiger die Lücken am Kreis und mit den Kreisläufern Platen und Möllers dankbare Abnehmer. Zur Halbzeit hatten sich die Tiger bereits mit 17:10 abgesetzt.

Angriffswirbel

In der zweiten Halbzeit kamen dann mit Finn Ronning und Lukas Möllersmann zwei weitere Hochkaräter im Rückraum zum Einsatz. Die Gäste fanden gegen den Angriffswirbel jetzt kein Gegenmittel mehr.

„Manchmal spielen wir noch zu ungeduldig, aber jedes Mal, wenn wir den Ball laufen lassen, haben wir tolle Tore herausgespielt. Ein Stück weit kann ich meine Spieler da verstehen, aufgrund der großen Leistungsdichte im Kader will natürlich jeder zeigen was er kann, wenn er auf der Platte steht, da kommt das Kollektiv manchmal zu kurz“, zeigte sich Trainer Mike Bordihn trotzdem gut zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Da die HSG-Abwehr teilweise zu unkonzentriert agierte, konnten die Gäste bis zum 27:20 in Minute 47 den Abstand konstant halten. In der Schlussphase legten die Tiger aber noch einmal zu und konnten am Ende deutlich mit 36:23 gewinnen.

Schoko-Nikolaus als Geschenk

Nach Spielschluss verabschiedeten sich die Tiger dann persönlich vom eigenen Anhang, und jeder Zuschauer konnte mit einem Schoko-Nikolaus und einer selbst gebastelten Weihnachtskarte die Halle verlassen. Am kommenden Wochenende beenden die Tiger das Handballjahr 2019 in Westerkappeln. Am Sonntag um 16.30 Uhr wartet der nächste Aufsteiger auf die Tiger. pmHSG: Tor: Ole Meyer im Kruge Feld: Matheo Raude (5 Tore), Florian Platen (4), Christian Möllers (4), Lukas Möllersmann (2), Bjorn Spence (2), Finn Ronning (1), Jannik Lampen (1), Nico Lindenthal (4), Jan Springhetti (6), Florian Bößmann (2), Linus Poerschke (2), Christian Maaß, Felix Bock (3).