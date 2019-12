Waldbühne Melle: Klein und heimelig

Melle. Die Bilanz der Freilichtbühne in Melle kommentiert Christoph Franken für das "Meller Kreisblatt".

Die gesamte ehrenamtliche Crew der Waldbühne egal ob hinter oder auf der Bühne kann stolz sein: 2700 Besucher mehr als im Vorjahr wollten die Aufführungen in der abgelaufenen Freilichtsaison sehen. Dieser neue Erfolg dürfte mehrere Ursachen haben: Ein fantastischer Sommer ganz ohne Regen, zwei populäre Stücke und die Tatsache, dass sich die Qualität der Bühne und ihrer Darsteller immer weiter herumspricht.

Seit mittlerweile 70 Jahren ist die Waldbühne in dem ehemaligen Steinbruch am Meller Berg beheimatet. Die bescheidenen Anfänge dort aber sind längst Geschichte, denn das Ensemble stieg nicht zuletzt dank professioneller Regie in die erste Liga der niedersächsischen Freilichtbühnen auf. Genau das unterstreichen auch die Besucherzahlen.

Viele der Gäste kommen zur neuen Saison immer wieder, denn neben den Stücken selbst punktet die Waldbühne auch mit ihrer fast schon intimen Atmosphäre. Die bleibt dauerhaft erhalten, denn wachsen kann die Bühne an dem Standort nicht. Auch das spricht für sie: Lieber klein, aber dafür fein und heimelig.