2019 sehr erfolgreich: Das Ensemble von „Michel aus Lönneberga“ an der Waldbühne. Foto: Thomas Heise

Melle. In nur wenigen Regionen in Deutschland gibt es so viele erfolgreiche Freilichtbühnen wie im Nordwesten. Die Bilanz für 2019 beweist: das geringe Minus bei Bad Bentheim als der der ältesten und traditionsreichsten im Lande konnten die jeweils rund 70 Jahre alten Bühnen in Ahmsen, Lohne und Meppen mehr als ausgleichen. Und Melle und Kloster Oesede haben ebenfalls besseren Zuspruch.