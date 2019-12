Schützen tanzen in Melle in den Advent CC-Editor öffnen

Der amtierende Schützenthron der Erwachsenen un der Kinderschützen-Thron freuten sich über die Besucher. Foto: Florian Jänsch

Wellingholzhausen. In bewährter Tradition hatte der Schützenverein Wellingholzhausen zu seinem winterlichen Schützenball in das Wellingholzhausener „Haus des Gastes“ eingeladen. Dieser Einladung in den Meller Stadtteil folgten zahlreiche Besucher.