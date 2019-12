Buer. Auf diesen Tag haben sich alle gefreut. Der Nieselregen hörte kurz auf, und strahlende Kinderaugen erwarteten den Nikolaus, als er mit Knecht Ruprecht im Gefolge Einzug hielt in die historische Kirchhofsburg. Jung und Alt waren gekommen, um die stimmungsvolle Szene in der romantischen Kulisse zu erleben.

Lichterglanz erstrahlte im Budendorf, in den Baumkronen der mächtigen Linden und in den Fenstern der schmucken Fachwerkhäuser. In stimmungsvoller Atmosphäre erwachte der Ortskern zum Leben, als Werner Vornheder mit seinen Grönegau-Musikanten gegenüber der Martinikirche zum besinnlichen Auftakt spielte.

„Danke an alle Beteiligten vom Organisationsteam, den Ausstellern, Schulen, Vereinen bis hin zur Feuerwehr", begrüßte der stellvertretende Ortsbürgermeister Arend Holzgräfe im Namen des Ortsrates die Besucher. Die Kinder wurden schon etwas ungeduldig, denn sie wollten die eingeübten Lieder und Gedichte vortragen.

Arend Holzgräfe initiierte vor der Bühne einen lautstarken Chor, um den Nikolaus schneller herbeizulocken. Und siehe da, es funktionierte. „Er kommt, er kommt“, riefen die Kinder ganz aufgeregt. „Drauß vom Walde komm ich her.“ Der Rauschebart blätterte umständlich in seinem großen goldenen Buch und stellte fest: „Hier gibt es nur brave Kinder.“

Gütige Worte vom Nikolaus

Anschließend stürmten die Kinder auf die Bühne, Lasse als Erster. Pia spielte das Lied "Jingle Bells", während der Nikolaus geduldig ihr Notenblatt hielt. Die Schwestern Linnea und Luisa traten gemeinsam auf. Gütige Worte vom Nikolaus, süße Tüten und ein begeisterter Applaus im Publikum lockten alle Kinder. „Nikolaus, pack deine Tasche aus“, so begann ein oft zitiertes Gedicht. „Kling, Glöckchen, kling“, zählte zu den beliebten Liedern.

Nach dem bewegenden Schauspiel schlenderten alle Generationen von Bude zu Bude, tranken Glühwein und Weihnachtsbier. Auch die Leckereien an den Ständen wurden ausgiebig probiert. Bastel- und Handarbeiten, Kunsthandwerke aus Kenia, Imkerprodukte und Strickwaren wurden ausgiebig begutachtet.

„Draw ick you wat zum Probeuren anboiden?“ hieß es am Stand von Edda und Alma, wo die Besucher neue hausgemachte Marmeladen und Liköre probierten: die "Lola" mit Orangen, "Oleg" mit Karamell, Schoko und Wodka oder den "flotten Otto" mit viel Mirabelle und wenig Pflaume.

Anzeige Anzeige

Ein umfangreiches Programm mit leuchtenden Sternen, Wurfspielen, Türschildern und weiteren ideenreichen Artikeln präsentierte der Förderverein der Lindenschule. "Wir haben gebastelt und Kekse gebacken", erzählten Jennifer, Nana und Alina. "Nachhaltigkeit ist uns wichtig, so wie das ökologische, umweltfreundliche Abschminkpad.", betonte Jessica, während sie die Wunschknalltüte erläuterte: "Den Wunsch in die Tüte flüstern und ihn anschließend mit lautem Knall freilassen." Macht auf jeden Fall Spaß, meinten die Besucher. "Mal sehen, ob es mit dem Wunsch klappt."

Ohne die schützenden Zelte, das größte beim Sportverein SuS Buer, wäre der Nikolausmarkt im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser gefallen.