Melle. Beim Adventsturnier des Tanzclubs Grönegau-Melle schafften mit Carsten Konrad und Heike Schröder sowie Reinhard Schaal und Yvonne Jaap zwei Meller Tanzpaare den Sprung aufs Podest.

Für einen schwungvollen Start in den Advent sorgte der Tanzclub Grönegau-Melle (TCG) im Forum Melle. Das traditionelle Adventsturnier begann allerdings etwas verspätet, weil zwei Wertungsrichter im Stau standen, aber Turnierleiter Stefan Bülow überbrückte geschickt die Verzögerung. Er teilte sich auch diesmal die Moderation der Veranstaltung mit Peter Brune.



Für den TCG gingen zwei Turnierpaare an den Start. Carsten Konrad und Heike Schröder gelang zu ihrer großen Freude der Sprung aufs Treppchen, sie ertanzten sich bei den Senioren III C Standard den dritten Platz. Ebenfalls Bronze erreichten die Doppelstarter Reinhard Schaal und Yvonne Jaap beim Lateinturnier der Senioren I D. Bei ihrem zweiten Turnierstart in der Klasse Senioren II B Standard gab es hingegen noch kleine Unsicherheiten mit den neuen Choreografien und die Lokalmatadoren verpassten knapp das Finale.

Obwohl sich am Sonntag weniger Zuschauer einfanden als in den vergangenen Jahren, war die Stimmung im Forum gut, denn ein treues Stammpublikum feuerte die Tanzpaare auch diesmal kräftig an.