Melle. Fußball-Landesligist SC Melle bleibt auf Erfolgskurs. Nach dem 3:1-Heimsieg über den VfL Germania Leer schließt der SCM das Fußballjahr punktgleich mit Tabellenführer BW Lohne auf dem zweiten Tabellenplatz ab.

Dabei hatte Melle am Samstagabend bei regnerischem Wetter auf dem Melos-Platz Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die erste gute Möglichkeit hatten die Gäste aus Ostfriesland in der achten Spielminute: Ein Schuss landete dabei am Pfosten des Meller Tores. Danach fand der SCM besser ins Spiel, ohne sich große Tormöglichkeiten zu erspielen. Kurz vor der Halbzeitpause belohnte sich der Gastgeber dann aber: Eine abgewehrte Ecke konnte Maurice Pörschke mit einem platzierten Schuss im Tor der Gäste unterbringen (42.). So ging es mit einer knappen Führung in die Kabine.

In der zweiten Hälfte blieb Melle am Drücker und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Es dauerte aber bis zur 70. Minute, ehe sich die Gastgeber belohnten: Dennis Greiff zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern über die Mauer und erzielte so das umjubelte 2:0. Der SCM wollte nun die Vorentscheidung und machte weiter Druck. So war es dann auch nicht unverdient, als Lars Martinetz in der 76. Minute mit einem satten Distanzschuss auf 3:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer der Gäste durch Noah Eschen in der 86. Minute war reine Ergebniskosmetik.

Der SCM kann somit mehr als zufrieden in die verdiente Winterpause gehen. Trainer Roland Twyrdy wird das Team am 18. Januar 2020 zum Trainingsauftakt bitten.