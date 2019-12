Buer. Laut erschallten die „Horrido“-Rufe, als Schützenkönig Rainer I. (Meyerdrees) im Schießsportztentrum Grönen Holz mit dem traditionellen „Letzten Schuss“ den Schlusspunkt unter die diesjährige Schießsportsaison der Schützengesellschaft Buer setzte.

„Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr, das von zahlreichen geselligen und schießsportlichen Aktivitäten geprägt war“, resümierte Präsident Dirk Kath in seiner Begrüßungsansprache. Er zeigte sich in diesem Zusammenhang erfreut darüber, dass das Jahresabschlussschießen neben Schützenkönig Rainer I. (Meyerdrees) und seiner Mitregentin Gesine I. (Waltinger) zahlreiche weitere Schützendamen und Grünröcke in geselliger Runde vereinte.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand neben der Gemeinschaftspflege auch das sportliche Kräftemessen – beispielsweise beim Ausschießen des „Osnabrücker Rades“. Bei diesem Wettstreit gelang es folgenden Schützen, eine Speiche abzuschießen: Jost Wehrmann, Jörg Maistrak, Eric Heemann, Marco Weber, Dennis Strunk, Sandro Waltinger, Doris Schlattmann, Mirco Bredenförder, Dirk Kath, Kristina Eversmann und Yannik Bulthaup. Die Nabe ging an Michael Wirkuttis.

Beim Ausschießen der Tagespokale siegten Dennis Strunk, Jörg Maistrak, Sandro Waltinger, Marco Schäl und Marco Weber, während die Ehrenscheibe an Alexander Kemper ging.

Im Verlauf der Zusammenkunft wurden traditionsgemäß auch die Vereinspokale vergeben. Folgende Schützen konnten sich dabei über einen der begehrten „Cups“ freuen: Sandro Waltinger (Gemeinde-Pokal), Dirk Kath (Samtgemeinde-Pokal), Gesine Waltinger (Alterspokal) und Claudia Weber (Damen-Pokal).