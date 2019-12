Wellingholzhausen. Nasskalt und ungemütlich, fast wie im April: So zeigte sich das Wetter zum 30. Wellingholzhausener Weihnachtsmarkt. Zum urigen Beisammensein im Schatten des „Grönenberger Doms“ kamen dennoch zahlreiche Besucher.

Ein kleines hübsches Budendorf, Lichterglanz und dazu ein besinnlich-weihnachtliches Programm: In Wellingholzhausen verkürzte der Jubiläumsweihnachtsmarkt das Warten auf Weihnachten am zweiten Adventswochenende mit einem bunten Programm.

Auf die Beine gestellt wurde dieses in traditioneller Manier von den Kindergarten- und Schulkindern aus dem Dorf und zahlreichen Mitgliedern und engagierten Ehrenamtlichen der verschiedenen Vereine und Verbände aus dem Beutlingsdorf.

Nach der Eröffnung am späten Samstagnachmittag durch Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt begeisterten zahlreiche kleine und große Akteure auf der Bühne ein durchweg entzücktes Publikum. Auch, wenn für die Kleinsten sicherlich der Besuch des Nikolauses am zweiten Adventssonntag als Höhepunkt lockte – zu entdecken gab es für Groß und Klein gleichermaßen eine ganze Menge.

Bei weihnachtlicher Bläsermusik, beigesteuert von den Nachwuchsmusikern der Mini- und Jugendkapelle sowie den Musikern der Heimatkapelle Wellingholzhausen, machte der gemütliche Bummel entlang der Büdchen mit Kunsthandwerk und allerlei Schönem einfach Spaß. Der eine oder andere Glühwein oder Punsch durfte natürlich nicht fehlen, so viel ist klar. Genauso wie Plätzchen und Waffeln gehört das winterliche Gebräu dazu, um auch am Fuße des Beutlings bei netten Begegnungen in besinnlicher Weihnachtslaune zu schwelgen.

Gruppe "Nimm 2" siegt

Besonderes Schmankerl war – neben den Tanzdarbietungen des WTV – das Eisstockschießen am Samstag, das auf einer mobilen Eisbahn in Dreiergruppen ausgetragen wurde. Zehn Gruppen nahmen daran teil. Den fröhlichen Wettstreit konnte schließlich die Gruppe „Nimm 2“ für sich entscheiden, die zum Sieg unter anderem einen Wanderpokal, überreicht von Christoph Heidenescher, Vorsitzender des Ausschusses Markt und Festwesen im Ortsrat, entgegennahm.

Heidenescher freute sich, dass der kleine urige Markt auch bei der 30. Auflage beliebt wie eh und je gewesen ist. „Trotz des nicht so schönen Wetters kamen wieder einmal viele Wellinger zum Kirchplatz“, zog er ein positives Resümee.