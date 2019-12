Melle. Als das Kuratorium der Starcke-Stiftung wie jedes Jahr am Nikolaustag die Spenden verteilte, wurde vor allem eines deutlich: die Vielfalt der Projekte für Kinder und Jugendliche wie auch im Bereich Kultur, Natur- und Tierschutz. Die Realisierung leistet mit viel Herzblut ein großes Team von Ehrenamtlichen.

Es war eine besonders engagierte Runde mit Vertretern aus Unternehmen, der Stadt, Kreissparkasse, Schulen, Kitas, dem DRK und Vereinen, die sich in den Geschäftsräumen der Firma Starcke an der Oldendorfer Straße traf.

Keine Bittsteller

"Von Ihrem Engagement lebt unsere Gesellschaft. Das unterstützen wir gern mit der erwirtschafteten Rendite in Höhe von 25 000 Euro", begrüßte der Stiftungsvorsitzende Diethard Sinram die anwesenden Spendenempfänger. "Antragsteller sind keine Bittsteller. Haben Sie keine Scheu, für Ihre Projekte um finanzielle Hilfe zu bitten." In den vergangenen 15 Jahren hat die unselbstständige Stiftung, die von der Bürgerstiftung der Kreissparkasse gemanagt wird, insgesamt 150 Projekte gefördert. In diesem Jahr profitieren elf wichtige, regionale Projekte.

Guck mal ein Regenwurm

Die Freude war den Empfängern deutlich anzumerken, als sie ausführlich über den jeweiligen Projektstand berichteten. "Kinder gehen auf Spurensuche und lernen so Achtsamkeit in der Natur", erzählte Kerstin Welkener über das naturpädagogische Projekt "Guck mal ein Regenwurm - mit der Familie in der Natur unterwegs". Die stellvertretende Leiterin des evangelischen Familienzentrums betreut mit ihrem Team neben der Kindertagesstätte auch 120 Familien. Die Spende sei ein hoher Gewinn, denn sonst würde es für die Eltern zu teuer.

Als Motivationsschub für den Bau eines Soccer-Centers bezeichnete Sandra Apeler, Rektorin der Wilhelm-Fredemann-Oberschule, die willkommene Spende. "Wir warten noch auf die Baugenehmigung der Stadt und kämpfen weiter für den finanziellen Rest gegen Windmühlenflügel", erläuterte Marion Grüter vom Förderverein der Schule.

Großes Interesse der Jugendlichen

"Ohne Unterstützung geht es nicht.", erklärte Präsident Gottfried Müller vom SC Melle 03. Dieser Aussage stimmten alle zu und belegten das auch gleich mit Fakten. Das betrifft den Tribünenneubau mit Überdachung ebenso wie das Projekt "Skateanlage" des Jugendparlaments in Melle-Mitte. "Das Interesse bei Jugendlichen ist groß", berichtete Moritz Fuchs.

Über den Bau der neuen BMX-Rennstrecke in Bruchmühlen informierte Melanie Weintuch. 150 Mitglieder im Alter von vier Jahren bis 70 Jahren trainieren im BMX-Club Racehawks in fünf verschiedenen Trainingsgruppen. "Wichtig ist die Gemeinschaft. "Wir bauen eine neue Laufradgruppe auf und fahren mit sieben Kindern zur Weltmeisterschaft."

Neues Projekt Schlaganfallhelfer

Über das neue Projekt "Schlaganfallhelfer" unter dem Dach des DRK berichteten Kathrin Honermann und ihr Team: "Wir haben eine gute Truppe von Ehrenamtlichen gefunden, die Kranke in die Selbstständigkeit zurückführen wollen. Leider sind wir in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt."

Danke sagte auch Vanessa Sudkötter vom Stadtjugendring: "Der Ferienpass in den Sommerferien ist eine Chance für alle Kinder und funktioniert nur, wenn wir die Material- und Fahrtkosten für Eltern gering halten."

Artenschutzhaus

Während sich Gabriele Lampe von der Tierhilfe Melle um ältere und kranke Tiere kümmert, erläuterte Volker Tiemeyer von der SON Stiftung für Ornithologie die Bedeutung des Artenschutzes im ländlichen Raum. Der umfangreiche Maßnahmenkatalog reicht von Bienensteilwänden und Brutplätzen für Mehlschwalben und Stare bis zum neuen Artenschutzhaus in der Mühlenstraße.

"Wir haben große Probleme, Projekte wie den 'Meller Sommer - Kunst und Kultur auf dem Lande' zu finanzieren", erläuterte Astrid Voß vom Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus. Das anspruchsvolle Kulturprogramm werde in Kooperation mit den Eigentümern der Veranstaltungsorte organisiert. "Das ist eine Form von Bildungsarbeit, leider jedoch mit eingeschränktem Budget", so Voß.

Die Anwesenden nutzten den Treffpunkt neben der Information über beeindruckende Projekte zugleich als Hilfestellung beim gegenseitigen Netzwerken.