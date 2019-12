Shantychor Bruchmühlen singt in der Waldkirche in Melle CC-Editor öffnen

Auf die Weihnachtszeit stimmte der Shantychor Bruchmühlen das Publikum in der Bennier Waldkirche ein. Foto: Norbert Wiegand

Bruchmühlen. Weihnachtlich geprägte Seemannslieder und klassische Weihnachtslieder im Wechsel mit gelesenen fortlaufenden Passagen einer lustigen winterlichen Horror-Geschichte – dieses neue Konzept präsentierte der Shanty-Chor Bruchmühlen am Samstagabend in der Waldkirche St. Lukas in Bennien.