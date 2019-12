Melle. Roter Mantel, schwarze Stiefel, Hirtenstab und ein goldenes Buch: Seinem Namen als Gabenbringer machte der Nikolaus alle Ehre: Gemeinsam mit Knecht Ruprecht verteilte er am frühen Freitagabend rund 700 prall gefüllte Tüten an die Meller Kinder.

Die traditionelle Nikolausfeier zog trotz leichtem Regen wieder viele hundert Menschen an. Schon lange vor der verabredeten Zeit bildete sich am frühen Abend auf dem Markt eine bunte Menschentraube und eine lange Schlange aus erwartungsfrohen Kindern und Begleitung, um den heiligen Mann mit dem Rauschebart einen würdevollen Empfang zu bereiten.

Einmal mehr bereitete Gerd Kruse, der auf dem Glockenspiel bekannte Advents- und Weihnachtslieder erklingen ließ, dem Nikolaus und seinem Begleiter Knecht Ruprecht einen musikalischen Empfang.

Ein herzliches Willkommen rief Gerda Hövel den Besuchern zu: "Heute ist ein ganz besonderer Tag in der Stadt, auf den wir lange gewartet haben, denn heute besucht uns der Nikolaus. Ich hoffe, dass ihr euren Eltern, Erziehern und Lehrern gezeigt habt, dass ihr im letzten Jahr brav gewesen seid, so dass euch der Nikolaus gleich beschenken kann", wandte sich die Ortsbürgermeisterin an die erwartungsfrohen Kinder, ehe sie den heiligen Mann bat, ein paar Worte an die kleinen Besucher zu richten.

"Recht guten Abend liebe Leut' und vielen Dank für die nette Begrüßung. Zu euch gekommen bin ich heut, zu sehen wie's euch erging im letzten Jahr und ob ein jeder brav auch war", leitete der Mann in dem roten Mantel seine kurze Ansprache ein. Er richtete sodann seinen Blick in das große goldene Buch, in dem kleine Verfehlungen der Kinder, zum großen Teil aber gute Taten vermerkt waren: "Auch hat dieses Buch sicher nicht gelogen, und das Gute, das hat nun überwogen", stellte der Mann mit dem Rauschebart fest.

Prall gefüllte Tüten

Im Anschluss verteilte er die leckeren Süßigkeiten an die Kinder, darunter Schokoriegel, Lebkuchen, Äpfel, ein Überraschungs-Ei un natürlich ein Schokoladennikolaus. Mitarbeiter der Verwaltung waren dazu am Vormittag in die Rolle der helfenden Engel geschlüpft und hatten die Tüten mit den süßen Inhalten gefüllt.

Zum Abschluss der Feier, die Gerd Kruse weiterhin musikalisch begleitete, verabschiedete sich der Nikolaus von seiner treuen Gemeinde, während Knecht Ruprecht schon mal einen Bummel über den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt unternahm. Seinem Beispiel schlossen sich viele Menschen an.