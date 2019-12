Buer. In seiner letzten Sitzung im laufenden Jahr hat sich der Bueraner Ortsrat in einem gemeinsamen Antrag einstimmig für einen vorrangigen Glasfaseranschluss der Lindenschule ausgesprochen.

Nachdem der interkommunale Breitbandausbau im Landkreis Osnabrück im Frühjahr 2020 endet, soll im Förderantrag des sogenannten zweiten Ausbauabschnittes die Versorgung von Bildungsstandorten berücksichtigt werden. Hierzu gehört auch die Lindenschule Buer.

Höchste Priorität

Zum zweiten Ausbauschritt gehört der Ringschluss zwischen den Stadtteilen Oldendorf und Buer mit der Versorgung förderberechtigter Privathaushalte der Einzugsbereiche Holzhausen und Sehlingdorf. Der Ortsrat fordert eine vorrangige Berücksichtigung der Lindenschule, ohne den die selbstgesteckten Digitalisierungs- und Unterrichtsziele nicht zum Tragen kämen.

Der Ausbau sollte sich am Schuljahrestermin 2020/21 orientieren und damit höchste Priorität erhalten.

Das zweite große Thema des Abends war der Bebauungsplan „Wohnpark Groenen Feld – erst Änderung“. Nachdem der Aufstellungsbeschluss bereits im Juli diesen Jahres mehrheitlich bestätigt wurde, ging es jetzt um die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger öffentlicher Belange Kernpunkt: Kompensationsmaßnahmen. Der Ortsrat stellte fest, dass die bis dahin defizitäre Kompensation des Baugebietes nunmehr innerhalb des Stadtgebietes erfüllt wird, hierzu lag ein verpflichtendes Gutachten vor.

Nach intensiver Diskussion und auf Empfehlung der Verwaltung votierte der Ortsrat mehrheitlich jedoch mit Gegenstimmen und Enthaltungen für die Beschlussvorlage.

Zu den Berichten von Ortsbürgermeister und Verwaltung wünschte sich der Ortsrat eine frühzeitige Beteiligung bei den Planungen zur Neugestaltung der Stüvestraße im Zuge der für Ende 2020 vorgesehenen Umstufung von einer Kreisstraße zur Gemeindestraße. Hierzu gehört auch die Einbindung des geplanten Kreisels sowie der Zufahrtsbereich zum neuen Baugebiet „An der blanken Mühle“ als prägende Elemente in der Ortsgestaltung.

Blick auf den Haushalt

Im Rahmen der Haushaltsübersicht für 2020/21 stimmte der Ortsrat dem Sanierungsvorhaben an der Meesdorfer Dorfglocke ebenso zu wie vorgesehenen Pflasterarbeiten an verschiedenen Engpässen an Gemeindestraßen. Bei der Anlage einer kleinen Blühfläche auf dem Gelände des Festplatzes bittet der Ortsrat um Überprüfung und Information, dass die vertragliche Nutzung als Festplatz nicht gestört wird. Das Umweltbüro der Stadt habe hierzu bereits eine Zusage gemacht.

Der örtliche Landfrauenverein veranstaltet einen „bewegten Adventskalender“ bis 23. Dezember an wechselnden Orten im Stadtteil Buer mit unterschiedlicher Beteiligung von Vereinen, Organisationen und Privaten. Der Ortsrat lädt hierzu die Bueraner Bürger am 18. Dezember um 19 Uhr in die Räume der Bueraner Kulturwerkstatt ein.