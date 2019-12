Wellingholzhausen. Ein mit über 800 Zuhörer bis auf den letzten Platz besetzter Grönenberger Dom, ein mit Strahlern in farbiges Licht gehülltes Kirchenschiff, 70 Musiker mit einem hochklassigen Musikprogramm und ein tolles Spendenergebnis von fast 3500 Euro für das Kinderhilfswerk terre des hommes – das ist die Kurzbeschreibung eines beeindruckenden Adventskonzertes der Heimatkapelle Wellingholzhausen.

Seit 1999 veranstaltet die Heimatkapelle diese im Zweijahresrhythmus stattfindende Konzertreihe und konnte seitdem über 50 000 Euro caritativen Zwecken zur Verfügung stellen. Was für das Orchester mittlerweile fast zur Routine geworden ist, ist für Jan Mons Neuland.

Gelungene Premiere

Seit April führt er als musikalischer Leiter die Regie und dieses Adventskonzert war seine überaus gelungen Premiere. Ein ausgesprochen interessantes und kurzweiliges Programm hatte der neue musikalische Leiter zusammengestellt und die Heimatkapelle zeigte eindrucksvoll ihre hohe Musikalität und Wandlungsfähigkeit.

Advents- und Weihnachtsmelodien aus aller Welt standen auf dem Programm, teils in traditioneller teils in sehr moderner Bearbeitung. Während bei Bearbeitungen über das Kirchenlied „Tochter Zion“ oder dem englischen Weihnachtslied „Hark the herald angel sing“ die Klangfülle des 70 köpfigen Orchesters den Kirchenraum vollends ausfüllt, sorgte die in einem karibischen Stil bearbeitet Fassung von „Marys boy child“ für ganz neue Klangerlebnisse.

Insbesondere Altdirigent Chris Stieve-Dawe sorgte dabei auf der Bassklarinette gemeinsam mit Marie Münchow an den Maracas (Rumbarassel) für den richtigen groove. Bei Robby Willimas Klassiker „Angels“ beeindruckte Solistin Johanna Vogelpohl am Saxophon, ehe Tina Asbrock mit der Geschichte vom kleinen Engel zum Nachdenken anregte.



Große Ausdrucksstärke

Mit großer Ausdrucksstärke stellte dabei Dirigent Jan Mons bei seiner Premiere seine hohe Professionalität unter Beweis. Punktgenaue Akzentuierungen wechselten dabei mit großer symphonischer Ausdrucksstärke. Mons ließ es sich dabei nicht nehmen, seine persönliche Vorstellung mit einer Einladung zu den großen Konzerten im März zu verbinden – „Let´s dance“ – es darf getanzt werden.

Beeindruckt zeigte sich das Publikum von den großartigen farbigen Lichtspielen. Untermalt von ein wenig Nebel zeigte sich die in grün und rot getauchte Kirche in ganz neuem Gewand.

Nach Begrüßung durch den Hausherrn Pater Dominik sowie dem Vorsitzenden Dennis Diekmann lag es an Henriette Hänsch über die Arbeit von terre des hommes zu berichten. Moderiert von Diekmann ging sie dabei auf die, gerade für Kinder und Jugendliche sehr belastende , Flüchtlingssituation in Syrien ein und stellte konkrete Projekte vor.

Nach dem Schlussdankeschön und der Verabschiedung durch den Vorsitzenden Hans-Jörg Haferkamp sorgte das Orchester mit „Wir freuen uns auf Weihnachten“ für eine fröhliche Schlussstimmung, stehenden Applaus, einer Zugabe und einem tollen Spendenergebnis von fast 3500 Euro .