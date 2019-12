Buer. Der europaweit bekannte Blockflötist Hans-Jürgen Hufeisen kommt mit seinem Weihnachtsprogramm „Gold, Weihrauch und Flöte“ am Freitag, 13. Dezember um 19 Uhr in die Martinikirche Buer.

Hufeisen steht für virtuoses Blockflötenspiel. Sein Schaffen umfasst bis heute 30 Alben, die sich über vier Millionen Mal verkauften. Die Konzerte spielt er mit seinen kunstvollen Instrumenten: Flöten aus Buchsbaum, teils hunderte Jahre alt. Es sind Seeleninstrumente, deren warmer Klang die Konzert-Säle und Kirchen füllt. Am Piano begleitet der Kirchenmusiker und Pianist Oskar Göpfert aus Aschaffenburg.

Bekannte Weihnachtsmelodien

Mit seinem Adventskonzert stimmt der Komponist und Blockflötenvirtuose Hans-Jürgen Hufeisen auf Weihnachten ein: bekannte Weihnachtsmelodien bekommen in seiner Bearbeitung ein Kleid aus Licht und strahlender Energie und werden so zu kraftvollen Hoffnungszeichen. Festlich und fröhlich kommen auch Instrumental-Arien aus dem Weihnachtsoratorium von Bach und aus dem Messias von Händel daher, die Hufeisen für diese Konzertbesetzung umgeschrieben hat.

Funkelnder Optimismus klingt aus der Weihnachtsmusik. Sterne, die den Weg weisen, eine Flamme, die Orientierung gibt in dunkler Nacht. Das Konzert folgt den Gedanken der drei Weisen aus dem Morgenland. Der Stern von Bethlehem ist ihnen das Zeichen einer Zeitenwende.

Wanderer zwischen den Welten

Hans-Jürgen Hufeisen ist ein musikalischer Missionar, ein spiritueller Musiker, nicht Kirchenmusiker, aber kirchlich geprägt – Charakterisierungen Hufeisens, die er mit einem Achselzucken kommentiert: Musik sei – neben der Stille – der Weg in die spirituelle Welt überhaupt. „Ich kenne kaum eine Religion, die nicht Musik als die Kraft in sich trägt“, betont Hufeisen.

Die musikalische Partnerschaft mit Pianist Oskar Göpfert ist harmonisch im wahrsten Sinne des Wortes: Göpfert arbeitet ausgesprochen gerne als Begleiter. Zurückhaltend und dennoch brillant bringt er Kompositionen Hufeisens zur vollen Entfaltung.



Göpfert studierte in Regensburg katholische Kirchenmusik, Klavier und Musikerziehung, danach absolvierte er ein weiterführendes Klavierstudium am Mozarteum in Salzburg und gilt heute als renommierter Bach-Interpret. Oskar Göpfert hat mit Hufeisen viele CDs eingespielt und ist bei seinen Konzerten einfühlsamer Be¬gleiter.

Nummerierte Platzkarten sind im Vorverkauf für 20 Euro beim Meller Kreisblatt, Buchhandlung Sutmöller, Melle; Rullkötters Blumenhaus, Buer und über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik 0173 2505926 erhältlich.