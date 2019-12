Melle. Im Rahmen unsere Weihnachtsspenden-Serie schildern wir heute folgenden Beispielsfall: Nun war er also weg. Fühlte sie sich erleichtert? War ihr der sprichwörtliche Stein vom Herzen gefallen? Sie wusste, dass sie sich jetzt besser fühlen sollte, auch wenn ihr Leben alleine sicher auch nicht leicht sein würde.

Ihre jüngste Tochter war jetzt ein halbes Jahr alt. Als sie ihrem Mann damals gesagt hatte, dass sie wieder schwanger war, war er ausgerastet. Er hatte sie angeschrien, warum sie denn nicht die Pille genommen habe. Sie hätten doch schon zwei nichtsnutzige Gören, und jetzt noch eins? So war das von da an tagaus, tagein gegangen. Geschrei, Vorwürfe, die Kinder bekamen alles mit, verkrochen sich weinend.

Als das Baby dann geboren war, wurde es immer schlimmer. Sie hatte genug mit den Kindern zu tun, die Älteste wurde immer wieder krank, bis klar war, dass sie nicht mehr nur mit Erkältungen zu kämpfen hatte, sondern sich ein Asthma entwickelt hatte. Als Mutter war sie eigentlich hoffnungslos überfordert.

Auf Nimmerwiedersehen

Und dann schrie ihr Mann sie ein letztes Mal an, nannte sie „Schlampe“: Dann verschwand er endgültig aus ihrem Leben. Auf Nimmerwiedersehen.

Nun also musste sie alleine fertigwerden. Der Kinderarzt hatte ihr dringend geraten, ans Meer zu fahren, das würde der Lunge der Tochter guttun und ihr sicher auch. Aber einfach Urlaub machen, das konnte sie nicht. Dafür fehlte ihr das Geld. Zurzeit musste sie mit dem auskommen, was Hartz IV und das Kindergeld hergaben. Das reichte gerade für das Nötigste, für die Miete und die Nebenkosten, für das Essen. Nein, viel verbrauchten sie gar nicht. Sie lebten bescheiden, das hatte sie von ihren Eltern gelernt.

Später, wenn das Baby älter wäre, würde sie sicher wieder eine Arbeit finden. Sie würde es schaffen, die Kinder großzuziehen, auch alleine. Sie war eine starke Frau, das wusste sie.

Sie war verzweifelt

Aber im Moment war sie verzweifelt. Die Sorgen, auch die finanziellen, wuchsen ihr über den Kopf. Über Weihnachtsgeschenke für die Kinder wollte sie erst gar nicht nachdenken, warme Jacken waren jetzt wichtig und nicht etwa Spielsachen.

Wie gerne würde sie die ihr angeratene Kur mit den Kindern antreten. Ihrer kranken Tochter würde die gesunde Luft gut tun, das hatte der Arzt gesagt, und der jüngere Sohn würde auch von einer Auszeit profitieren, sich von den vielen Streitereien in der Familie erholen können. Sie selbst wünschte sich so sehr den Kontakt zu anderen Frauen, wünschte sich Gespräche über die alltäglichen Dinge des Lebens und auch ihr eigenes Schicksal.

So eine Kur klang verlockend. Sie wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie selbst zusammenklappte. Doch das durfte nicht sein. Ihre Familie, ihre Kinder waren ihr ein und alles. Wenn sie es nicht schaffte, für sie alle stark zu bleiben, dann: Nein, das wollte sie sich gar nicht ausmalen. Und jetzt fing auch noch die Lütte an zu husten. Sollte eine Kur an der Nordsee im Winter tatsächlich an der Winterkleidung für die Kinder scheitern?

Geld für Sofortfonds

Diese gemeinsame Weihnachtsspendenaktion wird getragen von Caritas-Stiftung, Diakonie-Stiftung, Meller Kreisblatt und Wittlager Kreisblatt. Sie dient dazu, einen Sofortfonds zu schaffen, aus dem konkrete Hilfe bei uns vor Ort geleistet werden kann.

Das Spendenkonto bei der Sparkasse Melle: IBAN DE33 2655 2286 0000 1240 73. Sofern eine Spendenquittung erwünscht ist, bitte den Namen und die Anschrift im Verwendungsfeld der Überweisung angeben.