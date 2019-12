Melle. Über Jahrtausende wurden die Menschen von Seuchen heimgesucht - auch in Melle. Da man nichts über Viren, Bakterien oder den Zusammenhang von mangelnder Hygiene und Krankheiten wusste, stand man dem Massensterben hilflos gegenüber. Bekannt ist vor allem die große Pestepidemie von 1348.

Da es wirksame Medizin oder Heilung gegen die Geißeln der Menschheit meist nicht gab, wurden erkrankte Menschen in der Regel isoliert. Leprakranke beispielsweise wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, woher die Bezeichnung Aussätzige herrührt. Südlich der damaligen Stadt am heutigen Friedhof befand sich ein sogenanntes Leprosorium, welches ab dem 16. Jahrhundert belegbar ist, aber sicherlich schon früher bestanden hat. In diesen Siechenhäusern lebten die Kranken abseits der Gesellschaft.



Wie lebende Tote behandelt

Ein Indiz für Pest und Lepra ist auch die Bezeichnung Klapperhagen für den schmalen Gang südlich der katholischen Kirche. Ähnliche Bezeichnungen gibt es deutschlandweit. Eine Erklärung für den Namen ist wie folgt: Die Kranken wurden wie lebende Tote behandelt und durften nicht an den Gottesdiensten in den Kirchen teilnehmen. Daher besaßen viele Kirchen sogenannte Hagioskope, wie man sie beispielsweise noch an der Kirche in Kloster Oesede sehen kann.

Durch diese auch Lepraspalten genannten Mauerlöcher konnten die Aussätzigen dem Gottesdienst und dem Geschehen am Altar folgen. Südlich der Meller Kirche befand sich damals der Kirchhof. Näherte sich jemand den Leprakranken, die sich dort oftmals aufhielten, mussten diese mit sogenannten Klappern vor sich warnen.

Im 17. Jahrhundert tauchen in den Meller Gerichtsakten dann und wann Pest-Angelegenheiten auf. Einem Herrn namens Heinric Buddenschmet wurde mehrmals vorgeworfen, die Pest in Melle verbreitet zu haben. Es wurde ihm eine Geldstrafe auferlegt und befohlen, sich mit seinen Leuten abseits zu halten.

Im Gegenzug würden den Kranken alle lebensnotwendigen Dinge beschafft werden. Später klagte ein Matthias Heckel gegen die unwahre Behauptung, er wäre bei einem Pestkranken gewesen. Ein solcher Vorwurf konnte schließlich das gesellschaftliche Aus bedeuten.

Auch die Pocken waren eine furchtbare Seuche, die erst 1979 offiziell weltweit für ausgerottet erklärt wurde. Sie taucht in den Meller Kirchenbüchern unter dem damals geläufigen Namen Blattern als Todesursache auf. 1807 erging eine Weisung an den Vogt zu Buer, wie mit dieser Krankheit umzugehen sei.

Beerdigungen verboten

Öffentliche Beerdigungen wurden verboten, gesunde Kinder durften nicht mit kranken Kindern spielen, dem örtlichen Arzt wurde die Behandlung der Kranken aus der Kirchspielskasse bezahlt usw. Ferner wurden Handlungsanweisungen für die Bevölkerung verlesen bzw. verteilt. In den obrigkeitlichen Schreiben werden Ärzte übrigens häufig als Pfuscher bezeichnet – damals nicht ehrenrührig sondern ein ganz gängiger Begriff.

Im 19. Jahrhundert tauchte schließlich die Cholera in unseren Breiten auf. Sie war ein Hauptgrund dafür, warum in vielen Städten die Friedhöfe aus den Innenstädten verlegt wurden. Die Angst vor der Seuche war groß. Noch 1892 starben in Hamburg bei einem großen Ausbruch über 8000 Menschen.

In Melle führte die Angst vor einem Ausbruch der Krankheit dazu, dass der Stadtgraben zugeschüttet wurde. Gerade in den Sommermonaten boten die Reste der alten Stadtbefestigung den Anblick einer stinkenden Kloake – ein idealer Nährboden für Cholerabakterien. Die Zuschüttung des Grabens war ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Hygiene in Melle.