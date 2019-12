Melle. Aus Angst vor Terroranschlägen können Weihnachtsmärkte nicht voll verbarrikadiert werden – das zeigte ein Gespräch mit Ordnungsamtsleiter Andreas Sturm am Glühweinstand der Kaffeemühle neben dem katholischen Gemeindehaus.

Die schweren Betonklötze in der Einfahrt von der Beinker-Kreuzung zum Markt sollen verhindern, dass ein Lkw direkt auf den Weihnachtsmarkt zusteuern kann, wie es beim Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 geschehen war. „Wir haben die Standorte der Poller nach Probedurchfahrten mit dem Drehleiterfahrzeug gemeinsam mit der Feuerwehr festgelegt“, erklärt Andreas Sturm. Bei den Testfahrten ging es darum, gerade noch im Schneckentempo um die Hindernisse herumzukommen.

Denn neben der Abwehr einer möglichen Terrorgefahr muss auch die ungehinderte Zufahrt von großen Rettungsfahrzeugen gewährleistet werden. „Jeder Ort auf dem Markt muss im Bedarfsfall von Rettungskräften schnell erreichbar sein, dafür haben wir einen Plan mit Flucht- und Rettungswegen erstellt“, betont der Ordnungsamtsleiter. Die allermeisten Stellen seien sogar von mehreren Seiten zugänglich, dank Nummerierung sei jede Bude bei eventuellen Einsätzen von den Rettungskräften leicht zu finden.

„Das Sicherheitskonzept haben wir in Absprache mit der Polizei, den professionellen und ehrenamtlichen Rettungsdiensten erarbeitet“, berichtet der Chef des Ordnungsamtes. Bisherige Rettungseinsätze waren eher selten, das größte Unglück war die Explosion einer Gasflasche im Jahr 2006. „Wir lassen alle Gasflaschen zu Beginn des Weihnachtsmarktes durch Fachleute kontrollieren“, so Sturm.

In dem „Glühweingespräch“ (diesmal ohne Glühwein) erläuterte der Amtsleiter die Aufgaben der städtischen Ordnungsbehörde. „Wir schaffen die rechtlichen Rahmenbedingungen“, weist Sturm darauf hin, dass erst die „Festsetzung als Markt“ die Privilegien für die ausrichtende Werbegemeinschaft ermögliche. Zu diesen Privilegien gehört beispielsweise die Erlaubnis zur Sonntagsöffnung. Ebenso müssen die Standbetreiber keine Reisegewerbekarte vorweisen.

In seinem privaten Leben ist Andreas Sturm ein ausgesprochener Freund des Meller Weihnachtsmarktes: „Ich mag es, in dem stimmungsvollen Budendorf viele Bekannte und Freunde zu treffen“. Er erzählt, dass er in wechselnden Konstellationen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist, mal mit Kollegen und mal mit der Familie.

Zur Sache Gespräche auf dem Weihnachtsmarkt Mit unserer neuen täglichen Serie „Auf einen Glühwein“ begleiten wir den Meller Weihnachtsmarkt bis zu seinem Ende am 15. Dezember. Für die Gespräche suchen wir Personen aus, die sich hinter der glänzenden Kulisse des Budenzaubers darum kümmern, dass die Besucher die schönen Seiten des Weihnachtsmarktes unbeschwert genießen können. Aber wer kümmert sich wie um Reparaturen, Dekorationen, medizinische Hilfe, das Bühnenprogramm, Sicherheit und Müllentsorgung? Darüber unterhalten wir uns mit täglich wechselnden Gesprächspartnern bei einer Tasse Glühwein. nw