Oldendorf. 1000 Jahre ist sie alt, die Marienkirche. Die Bürger Oldendorfs fragten schon seit geraumer Zeit nach der Geschichte ihrer Kirche und der Gemeinde. Der Oldendorfer Historiker Werner Imbrock machte sich in den letzten Jahren an die Arbeit und verfasste eine 200seitige Chronik, die nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Es bedeutet einen großen Zeitaufwand, sich in eine so lange Zeit zu versenken und die wichtigen Ereignisse und Geschichten zu filtern. „Mein Wunsch ist es, zukünftigen Generationen dieses Buch als Quelle und Nachschlagewerk zu hinterlassen. Kirchenforschern und Studierenden, die sich mit der Geschichte historischer Dorfkirchen befassen, soll es Hilfestellung für weitere wissenschaftliche Forschungen geben“, sagt Werner Imbrock. Daher versah er die betreffenden Kapitel mit den üblichen Endnoten.

Vollständige Chronik

Alle Höhen und Tiefen der Kirchengeschichte beschreibt der Historiker vollständig über die 1000 Jahre. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts errichteten Mönche des Klosters Corvey ein kleines Gebäude mit einem Kirchturm. 100 Jahre später entstand das Langhaus mit dem Kreuzgratgewölbe. Auch die besonderen Decken- und Wandmalereien und den Flügelaltar beschreibt der Autor sowie den Verlauf der Reformation in der Oldendorfer Gemeinde.

Leichenversingen

Spannend erzählt Werner Imbrock über die alten Kirchwege nach Oldendorf aus den umliegenden Bauerschaften in einer Zeit, als die Konfirmanden noch die Orgelbälge am Sonntag treten mussten und Schulkinder zum Leichenversingen an den Gräbern abgeordnet wurden. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, so berichtet der Chronist, wurde die Marienkirche so umgebaut, dass für mehr als 600 Menschen Platz geschaffen wurde – mit je 40 Zentimeter Sitzbreite pro Person.

Aktive Kirchengemeinde

Zum Schluss wird auch die aktive Kirchengemeinde mit ihren Gruppen in Wort und Bild vorgestellt. „Mit den sonntäglichen Gottesdienstbesuchen von drei Prozent der Gemeindemitglieder liegt die Kirchengemeinde Oldendorf auf Landesebene in der Spitzengruppe. Dies ist nicht zuletzt auch auf die rhetorisch gekonnten Predigten von Pastor Halbrügge zurückzuführen“, sagt Werner Imbrock.

Das Buch, das die Kirchengemeinde Oldendorf herausgibt, ist in der Meller Buchhandlung Sutmöller, im Kunstgewerbegeschäft Dübber in Oldendorf sowie im Pfarrbüro der Kirchengemeinde Oldendorf und bei Werner Imbrock zum Preis von 17 Euro erhältlich.