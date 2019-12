Gesmold. Es wurde viel geredet und spekuliert, jetzt werden Fakten geschaffen: Am Kreuzungspunkt Westerhausener Straße/Im Gewerbepark in Gesmold haben die Bauarbeiten für die lang ersehnte Tankstelle begonnen. Nach dem ersten Spatenstich am Donnerstag soll die neue Tankstelle im Sommer 2020 eröffnet werden.

Es war bislang ein langer und vor allem steiniger Weg, ehe Metank-Inhaber Jürgen Enders und Geschäftsführer Marc Stapenhorst im Beisein von Bürgermeister Reinhard Scholz und Gesmolds Ortsbürgermeister Michael Weßler bei eisiger Kälte symbolisch zum Spaten griffen, um somit den Startschuss für die Bauarbeiten auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Gelände in Sichtweite der A30 zu geben.

Läuft alles nach Plan, kann die neue Tankstelle im Sommer ans Netz gehen, für die Eröffnung ist ein Zeitfenster von Ende Juni bis Ende August vorgesehen: "Wir wollen zügig bauen, unter optimalen Bedingungen brauchen wir ein halbes Jahr, aber letztlich hängt der Baufortschritt von der Witterung ab", äußerte sich Jürgen Enders.

Pause im Januar

Die Planungen sehen vor, dass die Erdarbeiten bis zum 20. Dezember beendet sein werden, ehe die Tiefbaufirma nach einer Pause am 20. Januar die Arbeiten wieder aufnimmt. Je nach Witterung sollen die gesamten Arbeiten dann im Sommer in dem oben genannten Zeitraum abgeschlossen sein. Insgesamt werden zwischen 1,8 bis zwei Millionen Euro in das Projekt investiert, etwas mehr als zunächst veranschlagt.

Die neue Tankstelle in Gesmold wird unter dem Markennamen Aral geführt, wobei das Angebot das vollständige Aral-Kraftstoffprogramm inklusiv der Premiummarken umfasst. Auch Autogas kann getankt werden. Daneben gibt es einen Shop, der ähnlich aufgebaut ist wie die Verkaufsstelle an der Oldendorfer Straße. Zudem entsteht eine Portal-Waschanlage mit einer Waschhöhe bis zu 2,40 Meter. Dabei bleibt das Auto stehen und die Waschanlage fährt darüber.

24-Stunden-Betrieb

Die neue Station wird 24 Stunden rund um die Uhr besetzt sein. Dafür werden vier Vollzeitkassierer sowie zehn Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten, eingestellt: "Durch die Nähe der Autobahn macht eine Öffnung rund um die Uhr Sinn", unterstreicht der Inhaber.

Die angrenzende rund 2000 Quadratmeter große Fläche ist für Energien für alternative Fahrzeugantriebe vorgesehen, führte Jürgen Enders aus. Nähere Einzelheiten wollte er mit Blick auf noch laufende Verhandlungen mit Kooperationspartnern nicht mitteilen.

"Wir freuen uns, dass es mit den Arbeiten nach einer so langen Planungszeit endlich losgeht und wir hoffen, dass die Arbeiten planmäßig abgeschlossen werden können", erklärte Reinhard Scholz. "Nach 13 Jahren Planung sind wir froh, dass es nun losgeht und die Tankstelle nun bald eröffnen kann", ergänzte Michael Weßler.

Der lange Weg

Rückblickend rief Jürgen Enders in Erinnerung, dass es bereits 2006 eine erste Akte gab. Im Jahr 2015 wurden die Pläne schließlich dahingehend modifiziert, dass das Genehmigungsverfahren für die aktuelle Planung in Gang kam. Mit dem Bau der Waschstraße an der Industriestraße stockte das Projekt, denn der Investor wollte seine Arbeitskraft nicht gleichzeitig zwei großen Bauprojekten widmen, so dass sich die Pläne für den Standort Gesmold um gut ein Jahr verzögerten.

Die Umplanung der Station in Gesmold im Hinblick auf das Umlabeln von Metank auf die Marke Aral löste ein weiteres Genehmigungsverfahren aus, so dass sich das Vorhaben weiter hinaus zog. Schließlich entschied sich Jürgen Enders dafür, den Mutterboden aus Gesmold zum Golfplatz nach Jeggen zu verbringen, was wiederum ein Genehmigungsverfahren beinhaltete und mehrere Monate Zeit in Anspruch nahm. So wurde aus der Sommer- eine Winterbaustelle. Unterm Strich herrscht jedoch Optimismus, dass das Projekt im kommenden Sommer abgeschlossen sein wird.