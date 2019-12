Melle. Für die höherklassigen Grönegauer Handballer steht der vorletzte Spieltag des Jahres an. Primus Eicken will seinen Lauf im Landesliga-Derby gegen Bramsche genauso fortsetzen wie Tabellenführer HSG eine Klasse tiefer im Spitzenspiel gegen Emlichheim. Die Eicken-Reserve ist im Abstiegskampf gefordert.

Mit 27:26 gewann Eicken die jüngste Aufgabe in Oldenburg. Der neunte Sieg in Folge kam glücklich zustande. Aber: Spiele auf der Kippe werden jetzt gewonnen, das war in früheren Jahren nicht immer so. „Das ist der entscheidende Faktor. Wir sind gewachsen und können in Richtung Spielende routinierter unsere Stärken ausspielen“, bemerkt ESV-Trainer Maik Rapczinski. Nun gelte es, trotz steigender Erwartungen locker zu bleiben und normal weiter zu machen.



Am Sonntag (17 Uhr) empfängt der Tabellenführer den derzeit nur zwölftplatzierten TuS Bramsche, der seine Möglichkeiten in dieser Saison noch nicht abrufen konnte. Nach dem Verbandsliga-Abstieg und einem Trainerwechsel kämpft Bramsche noch mit der Umstellung. Einige der aktuellen Spieler haben Erfahrung in der höheren Liga gesammelt. „Bramsche ist in jedem Fall stärker, als es die Tabelle aussagt. Der Knoten kann sich jederzeit lösen“, warnt Rapczinski davor, den Gegner zu unterschätzen. Doch klar ist für die Gastgeber auch: Der Negativtrend der Gäste soll keinesfalls an diesem Wochenende beendet werden.

Eicken dürfte für das Derby topmotiviert sein, zumal Bramsche vor zwei Jahren in einem spannenden Saisonfinale den Eickenern den Aufstieg vor der Nase wegschnappte. Personell haben die ESV-Trainer – von den beiden Langzeitverletzten abgesehen – die volle Auswahl.

HSG empfängt Tabellenzweiten Emlichheim

Im letzten Heimspiel des Jahres erwartet der verlustpunktfreie Spitzenreiter HSG Grönegau-Melle am Samstag (17 Uhr) den starken Aufsteiger SC Union Emlichheim. Die Tiger möchten mit einem Sieg bereits drei Spieltage vor Ende der Hinrunde die Herbstmeisterschaft in der Landesklasse einfahren. Doch zunächst steht die Hürde Emlichheim an.

Der Aufsteiger steht für viele überraschend mit 13:5 Punkten auf dem zweiten Platz. Die große Stärke des Teams aus der Grafschaft Bentheim ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Ohne echten Toptorjäger, verfügen die Emlichheimer gleich über mehrere torgefährliche Spieler. Dennoch gehen die Tiger auch in dieses Spiel als klarer Favorit.

„Erstes Ziel ist natürlich, die beiden Punkte im Grönegau zu behalten, aber wir wollen und müssen uns perspektivisch auch im spielerischen Bereich weiter steigern“, betont Trainer Mike Bordihn. Wieder mit dabei sind Florian Platen und Christian Maaß, so dass das Trainerduo erneut über mehr Spieler als Kaderplätze verfügt. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die am Dienstag noch angeschlagenen Lukas Möllersmann, Ole Meyer im Kruge und Carsten Placke rechtzeitig wieder fit werden.

„Zum Saisonende würden wir uns noch einmal über eine tolle Kulisse freuen. Vielleicht macht ja auch der Nikolaus einen kleinen Abstecher in den Grönegau“, deutet Kapitän Nico Lindenthal an.

ESV II im Abstiegskampf gegen Osnabrück II

Angekommen im Abstiegskampf ist derweil die ESV-Reserve nach der vermeidbaren 26:31-Niederlage jüngst bei der SG Teuto Handball. In die Landesklassen-Tabelle sind zwei ESV-Pluspunkte aus dem Heimspiel gegen Bad Iburg aufgrund technischer Probleme im System immer noch nicht eingerechnet.

Am Samstag (14 Uhr) gegen die HSG Osnabrück II will das Team von Christian Bergmann seine technischen Fehler minimieren, um so im Heimspiel erneut zu gewinnen. Bis auf Jan Heistermann sind alle Spieler fit. Das Team ist willens, den Kampf um den Klassenverbleib anzugehen.

Im Anschluss an das Spiel geht es zum Nikolausmarkt an der Grundschule Eicken-Bruche, wo auch die Ersten ESV-Herren einen Stand betreuen.