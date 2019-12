Buer. Weihnachten, das ist die Zeit des Innehaltens und Besinnens, des Staunens und Beisammenseins. Und wer könnte den Zauber der Weihnachtstage wohl besser zum Klingen bringen, als vier bezaubernde Frauenstimmen? Die Dresdner A-cappella-Band medlz zündet auf ihrer Tour „Weihnachtsleuchten“ am Donnerstag, 12. Dezember um 19 Uhr in der Martinikirche Buer ein Licht im Herzen ihrer Zuhörer an.

Eine Fahrt von Dresden ist für die Sängerinnen mittlerweile wie „nach Hause kommen“, das Konzert besitzt schon fast Kultcharakter.

Mit fantasievollen Arrangements von Weihnachtsliedern aus der ganzen Welt laden Nelly Palmowske, Sabine Kaufmann, Silvana Mehnert und Joyce-Lynn Lella in der stillsten Zeit des Jahres dazu ein, den Alltag ein paar Momente lang zu vergessen. In der jeweiligen Landessprache interpretiert, tragen sie musikalische Weihnachtsbräuche aus verschiedenen Nationen in die Herzen der Zuhörer und erinnern mit Eigenkompositionen wie „Du wirst vermisst“ an all die kleinen Dinge, die in unserer hektischen Zeit oft allzu selbstverständlich scheinen.

Einfühlsamer Gesang

Dabei wird getanzt und erzählt, auch mal mitten in den Reihen zusammen mit dem Publikum gesungen und gerockt. In festlich ausgeleuchteten Kirchen lassen die medlz im Advent jene heiter besinnliche Atmosphäre aufscheinen, die mancher seit der Kindheit längst verloren glaubte – und bescheren leuchtende Augen bei ihrem Publikum.

Silli, Nelly, Joyce und Bine – das sind die medlz. Mit ihren Auftritten legten die Pop-Ladies aus Dresden einen Blitzstart in der europäischen A-cappella-Szene hin. Hervorgegangen aus dem Philharmonischen Kinderchor Dresden trat die Stammbesetzung der Band ursprünglich noch unter dem Namen „nonets“ auf, unter dem sie die Bühnen deutschlandweit im Sturm eroberten. Seit 20 Jahren haben sich die medlz so stets weiterentwickelt und an ihrem Sound gefeilt. Die medlz verzaubern ihr Publikum mit ihrem einfühlsamen Gesang, Charme und mitreißender Präsenz – und gehören längst zur Spitze der weiblichen A-cappella-Bands im Land.

Restkarten für dieses Konzert sind noch über das Info- und Kartentelefon der Martinimusik 0173/2505926 erhältlich.