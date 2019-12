Melle. Das Aufstellen des großen Weihnachtsbaumes vor dem Rathaus koordiniert Gärtnerei-Leiter Frank Schoster vom städtischen Baubetriebsdienst.

„Bei der großen Tanne vor unserem Rathaus handelt es sich jedes Jahr um eine Spende aus der Bevölkerung“, erzählt Frank Schoster (49) beim Glühweingespräch neben der Rathaustreppe. „Wir haben jetzt schon Spendenzusagen bis einschließlich 2022“, ergänzt er. „Die diesjährige Nordmanntanne ist acht Meter hoch und stammt aus einem privaten Garten in Eicken-Bruche“, erklärt Schoster.

„Manchmal rufen Bürger bei uns an, die einen Nadelbaum in ihrem Garten oder Wald fällen wollen“, erklärt der Stadtgärtner, wie er an die Bäume kommt. Dann schaut er sich die Tannen an. Wenn sie geeignet sind, überzeugt er die Anbieter, mit dem Fällen noch zu warten, bis sie „dran kommen“. „Darauf lassen sich die meisten Spender ein, denn sie ersparen sich die Fällarbeit und gönnen ihrem Baum noch einen festlichen Abschluss zur Weihnachtszeit auf dem Rathausplatz.“

Acht Meter hoch

„Die Bäume sollten im Jahr der Fällung etwa acht Meter hoch sein, das ist die ideale Größe, die wir mit Unterstützung eines Fachunternehmens noch gut aufstellen können“, erläutert der Gärtner. Auch die Hülse passe genau für diese Größenordnung. In den Vorjahren waren die weitaus meisten Weihnachtsbäume vor dem Rathaus Nordmanntannen, vereinzelt gab es aber auch schon Blau- oder andere Edeltannen.

Neben der großen Tanne organisiert Frank Schoster auch die Aufstellung von 88 normal großen Weihnachtsbäumen auf und rund um den Weihnachtsmarkt. Dazu gehören auch die 13 von Grundschülern geschmückten Tannen und die fünf Bäume auf der Bühne, die bei der großen Weihnachtsverlosung im Forum noch einen weiteren Einsatz erleben werden.

Bäumchen aus Gesmold

„Die kleinen Bäume kauft die Werbegemeinschaft, dieses Jahr kommen sie aus Gesmold“, berichtet Frank Schoster weiter. Die 13 Tannen mit dem Grundschülerschmuck sponsert das Stadtmarketing Und: „Die bevorzugten Aufstellorte für die anderen Bäume sind immer noch die, die der inzwischen verstorbene Weihnachtsmarktgründer Karl-Heinz „Kerli“ Küchenmeister einst in einer immer noch genutzten Karte eingezeichnet hat“. Nur wenn mal ein Schaltkasten oder etwas anderes verdeckt oder auch optisch aufgewertet werden soll, wechselt ein Weihnachtsbaum seinen Standort.

Frank Schoster geht auch gerne mal privat über den Meller Weihnachtsmarkt. Anregungen für eventuelle Neuerungen holt er sich auf anderen Weihnachtsmärkten der Region und auf Gartenbau-Messen.

