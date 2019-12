Melle. Mit dem Bad Iburger Lauf vergangenen Sonntag ist die dieses Jahr nur dreiteilige Ossen-Cross-Serie beendet worden. Am Sonntag, 15. Dezember, findet im neuen Sporthaus des Sponsors L&T in Osnabrück die Gesamtsiegerehrung statt. Wolf-Dieter Fehling, Gesamt-Koordinator vom SC Melle, zieht Bilanz und blickt voraus.

„Wir hatten in diesem Jahr bei den Teilnehmerzahlen eine kleine Delle. Die drei Veranstaltungen in Gretesch, Melle und Bad Iburg sind gut gelaufen, aber sie waren nicht so gut besucht wie 2018“, erklärt Fehling. Gretesch erreichte im Vorjahr 314 Sportler und jetzt 266, Melle kam auf 347 Teilnehmer im Vorjahr und 313 vor ein paar Wochen, Bad Iburgs Zahlen: 376 zu 324. 2018 erreichte die vierteilige Serie insgesamt 1371 Laufbegeisterte, in diesem Jahr für die drei Teile – ohne Bissendorf – 903.



Vergleicht man die diesjährige Gesamtteilnehmerzahl mit 2017, als die Serie ebenfalls nur aus drei Teilen bestand, war das Laufereignis mit 903 Sportlern in diesem Jahr im Vergleich zu 768 aber besser besucht. „Vielleicht hat die Information, dass der Bissendorfer Crosslauf kurzfristig ausfallen muss, bei einigen für einen Dämpfer gesorgt und dazu geführt, dass manche die Serie dieses Jahr ausgelassen haben“, spekuliert der Organisator.

Doch die Starter seien hochzufrieden gewesen. Die Crossserie auf den hügeligen Strecken der Region Osnabrück stehe bei den Läufern hoch im Kurs. In anderen Teilen Deutschlands fänden Crossläufe oft ausschließlich im Flachland statt, weiß der Grönegauer. Auch das Wetter habe mitgespielt. Der verschärfte Kurs in Bad Iburg sei gut angekommen. Und sportlich gab es auf den vorderen Plätzen der Gesamtwertung einige Veränderungen im Vergleich zu 2018.

Erstmals auf dem Podium landete Marieke Sprenger vom SC Melle als drittschnellste Frau auf der Mittelstrecke. Im Vorjahr hatte sich Vereinskameradin Ann-Christin Opitz durchgesetzt. Auf der Langstrecke wurde Anja Bitter (SCM) dieses Mal Gesamtvierte, im Vorjahr war sie Zweite geworden. Vereinskollegin Petra Suhrhoff folgt aktuell auf Rang sechs. Bester Grönegau-Starter in der Männerwertung wurde der Jugendliche Paul Langkopf (M15) als Gesamt-Elfter der Mittelstrecke. Die Vereinswertung hat erneut der SC Melle gewonnen.

Siegerehrung am 15. Dezember

Die Gesamtsieger werden am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr an der Hasewelle im L&T-Sporthaus in Osnabrück geehrt. Der Serien-Sponsor sorgt für das Catering. „Wir hoffen auf 100 bis 150 Gäste“, sagt der SCM-Engagierte, der die Serie im kommenden Jahr zum fünften Mal koordinieren wird. „Vor allem Kinder und Jugendliche für die Bewegung an der frischen Luft zu begeistern und zu sehen, dass nicht alle nur am Computer sitzen, das motiviert mich weiterzumachen.“

Der Ossen-Cross-Cup soll 2020 wieder als vierteilige Serie stattfinden. Sicher dabei sein werden Gretesch, Melle und Bad Iburg. Die Organisatoren aus Bissendorf wollen sich Anfang des kommenden Jahres über die Zukunft ihres Crosslaufs äußern. „Wir hoffen, dass sie weitermachen. Sonst müssen wir einen neuen Verein suchen. Denn vier Läufe soll die Serie in jedem Fall haben“, betont Fehling.