Bad Oeynhausen. Das Berliner Schlossparktheater zeigt „Ein gewisser Charles Spencer Chaplin“ am 12. Dezember im Theater im Park.

Wie lebte und fühlte er? Das beleuchtet das Berliner Schlossparktheater mit „Ein gewisser Charles Spencer Chaplin“ am 12. Dezember um 19.30 Uhr im Theater im Park.

Ein schwingendes Stöckchen, ein abgewetzter Anzug, eine Melone auf dem Kopf. Dieses Kostüm verbindet man unweigerlich mit Charlie Chaplin. Aber wer war der Mann hinter der Fassade? In die Rolle des Entertainers schlüpft Wolfgang Bahro, bekannt als der fiese Anwalt Joe Gerner in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Mit untrüglichem Gespür für die Rolle, hartem Arbeitseinsatz und dem Mut, alles auf eine Karte zu setzen, erarbeitete sich Charlie Chaplin Weltruhm. Über Jahrzehnte begeisterte er ein Millionenpublikum. Was aber mit ihm geschah, wenn er Melone, Anzug und Stöckchen ablegte, bleibt heute weithin unbeachtet. Ein Held zum Anfassen

In einem reichen Bilderbogen fasst der französische Autor Daniel Colas das Leben des Genies zusammen, erzählt von seiner Liebe sowie den Höhen und Tiefen in Chaplins Lebens. So schafft er einen Helden zum Anfassen: einen Menschen, der seine Familie liebt. Einen Mann, der genau weiß, wie er sein Publikum zu Jubelstürmen hinreißen und seine Medienpräsenz für politische Zwecke einsetzen kann.

Wolfgang Bahro schlüpft subtil und komisch in die Rolle des Charles Spencer Chaplin. An seine Seite hat das Schlossparktheater ein prominent besetztes Ensemble gestellt. Brigitte Grothum, Elinor Eidt oder auch Karsten Kramer überzeugen seit Jahren in großen TV-Produktionen wie „Im Labyrinth des Schweigens“, „Die Schöne und das Biest“ oder „Wunderkinder“. Das französische Stück hat zudem Dieter Hallervorden ins Deutsche übersetzt.

Tickets ab 26 Euro sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 05731 1300, sowie online auf der Internetseite www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.