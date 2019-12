Werther. Eine kleine Ausstellung im Eingang des Museums Peter-August Böckstiegel Weihnachtsschmuck der Familie.

Eine kleine Ausstellung im Eingangsbereich des Museums Peter-August Böckstiegel zeigt einen Ausschnitt aus dem reichen Besitz der Familie Böckstiegel an Weihnachtsschmuck und erinnert an diese Tradition.

Das Weihnachtsfest war in Werther-Arrode von besonderer Bedeutung. Der Schmuck stammt aus unterschiedlichen Zeiten; der größte Teil davon aus dem Erzgebirge. Vieles wurde erworben, auch noch nach dem Tod des Künstlers, anderes ist selbst gemacht – vom Künstler selbst oder von seinen Kindern, beispielsweise die Holzkisten, in denen der Weihnachtsschmuck verwahrt worden ist.

Unter den präsentierten Stücken sind kleine Schätze zu finden, so etwa zwei Striezelmännchen aus den 1930er-Jahren, musizierende Engel sowie ein „Umzugswagen“ von Wendt & Kühn, eine Kurrende rund um ein kleines Modell der Seiffener Kirche und ein großer Seiffener Lichterengel mit einem dazugehörigen Bergmann.

Ein besonders schöner Engel taucht auf fast allen Weihnachtsfotos der Familie auf, dieser Engel scheint den Böckstiegels besonders wichtig gewesen zu sein. Historische Fotos geben außerdem einen Einblick in die Lebenswelt der Familie am Weihnachtsfest. Christa und Peter Salchow haben die Sichtung und Auswahl der Stücke vorgenommen.

Neben der kleinen Ausstellung gibt es im Dezember im Böckstiegel-Museum besondere Angebote der Kunstvermittlung. Eine Führung mit Lydia Sawatzky durch das Künstlerhaus mit Punsch und weihnachtlichem Gebäck gibt es am 6. Dezember von 16 bis 17 Uhr.

Sterne leuchten im Winterlicht – Glas-Sterne selbst gemacht, diesen Workshop für Enkel (ab zehn Jahren) mit ihren Großeltern bieten Sabine Rott und Maria Ferreira-Obenhaus am 7. Dezember von 14 bis 18 Uhr für 16 Euro pro Person an.

„Folgen Sie Böckstiegel – Führung über den Böckstiegel-Pfad“ – ein Abstecher mit Karola Eisenblätter und Udo Lange ins Künstlerhaus und ein Besuch im Café runden den Spaziergang am 8. Dezember von 11.30 bis 14.30 Uhr auf Böckstiegels Spuren ab. Der Treffpunkt ist der Friedhof Werther, die Teilnahme kostet 14 Euro.

Die Taschenlampenführung mit Sabine Rott „Nachts im Künstlerhaus“ am 20. Dezember von 17 bis 18 Uhr kostet neuen Euro, ermäßigt sechs Euro.

Am Familiensonntag am 29. Dezember von 13 bis 14.30 Uhr gibt es eine interaktive Führung für die ganze Familie mit wechselnden Kreativangeboten. Dabei handelt es sich um ein Angebot von Sonia Russo für Kinder ab fünf Jahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern. Kinder haben freien Eintritt und zahlen nur die Materialpauschale von 1,50 Euro, Erwachsene zahlen sieben Euro, ermäßigt vier Euro.

Öffentliche Führungen durch das Künstlerhaus und das Museum am letzten Wochenende vor dem Jahreswechsel gibt es am 28. und 29. Dezember um 15 Uhr. Am 24., 25. und 26. Dezember bleibt das Museum geschlossen. pm/nw

Anmeldungen unter Telefon 05203 2961220 oder per E-Mail info@museumpab.de