Oldendorf. Die Brüder Philipp und Jonas Keil, Trainer der Kampfsportsparte beim TSV Westerhausen, haben an den Europameisterschaften der North American Grappling Association (Naga) teilgenommen. Bei dem Turnier konnten sich beide bis ins Finale vorkämpfen, dort mussten sich die Brüder aber geschlagen geben. Die Grönegauer sind damit jeweils Vize-Europameister.

Grappling lässt sich mit „Griffkampf“ übersetzen. Grappling beinhaltet Hebel, Würfe, zu Boden bringen, Aufgabe-, Würge- und andere Haltegriffe. Die Organisation Naga begann im Jahr 1995, Turniere in Amerika und Nordeuropa zu veranstalten.



„Bei den Naga-Turnieren starten Athleten aus allen Kampfsportarten, die auf Griffkampf fokussiert sind“, erklärt Philipp Keil. Er ist genauso wie sein Bruder Student und trainiert daher außerhalb von Melle: Philipp in Osnabrück und Jonas in Oldenburg.

Bei den Europameisterschaften in Amsterdam startete Philipp Keil in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm und Jonas Keil in der Klasse bis 80 Kilogramm. Im Finale unterlag Philipp Keil dem Iraner Mehdad Kavand. Jonas Keil scheiterte im finalen Kampf am Deutschen Dmitrij Ajadakov. Im Achtel- und im Viertelfinale hatten die TSV-Trainer zuvor Kämpfer aus Frankreich, Belgien, Deutschland, der Ukraine und Finnland besiegt.