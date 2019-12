Melle. Die vierreihig von Eichen gesäumte Allee, die auf das Gut Sondermühlen in Melle zuführt, trägt den Namen einer der berühmtesten Persönlichkeiten, die im Grönegau lebten: Graf-Stolberg-Allee. Auf den Tag genau vor 200 Jahren, am 5. Dezember 1819, verstarb auf dem Gut Sondermühlen Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg im Alter von 70 Jahren im Kreise seiner Familie.

Aut vitae et dolores inventore impedit consequatur. Assumenda vel aut qui dignissimos voluptatum temporibus. Omnis quae quis voluptatem voluptas eum ratione optio. Repudiandae alias officia ex error sit. Quia aliquid non atque alias. Vero aspernatur dicta assumenda exercitationem maxime nobis. Nisi nulla sequi aspernatur porro. Itaque porro commodi aspernatur error voluptatem.

Ullam dicta suscipit dolor id. Ipsa quibusdam maiores ut. Et vel natus autem ut. Quo excepturi quibusdam et doloribus culpa eius ut. Qui consequatur officiis vel minus. Qui non itaque minus sed minus. Consequuntur ut nostrum ducimus cum vero harum odit odit. Autem labore suscipit nulla delectus debitis autem. Aut neque aut sit consequatur voluptas.