Buer. Dieser Rahmen kann sich sehen lassen: Liebevoll eingerichtete Verkaufsbuden mit einem abwechslungsreichen Warenangebot, ein stimmungsvolles Rahmenprogramm und funkelnder Lichtglanz in den Kronen der alten Lindenbäume dürften dazu beitragen, dass der Bueraner Nikolausmarkt wieder zahlreiche Menschen auf die Beine bringen wird. Am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember, bildet der nördliche Teil der historischen Kirchhofsburg jeweils ab 15 Uhr den Schauplatz für diese Veranstaltung,

„Zum jährlichen Nikolausmarkt zeigt sich unsere Kirchhofsburg im festlichen Weihnachtsschmuck. Freudiges Leben bringt das Marktgeschehen mit sich, zu dem viele Organisatoren und Teilnehmer beitragen. Ihnen gilt der ausdrückliche Dank des Bueraner Ortsrates“, erklärt Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne: „Möge auch in diesem Jahr der Nikolausmarkt viele Besucher anlocken und in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. In diesem Sinne wünschen Ortsrat und Ortsbürgermeister eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.“

Viele bekannte Anbieter

In bewährter Weise hat Bürgerbüroleiterin Jeanette Kath für den Nikolausmarkt ein Programm zusammengestellt, das eine willkommene Einstimmung auf das Weihnachtsfest bietet. „Die Vorbereitungen für den Nikolausmarkt begannen bereits vor Monaten“, berichtet die Organisatorin: „Auch dieses Mal ist es uns gelungen, viele bekannte Anbieter für diesen schönen Markt zu gewinnen.“

Das Angebot in den 16 Verkaufsbuden ist breit gefächert. Feilgeboten werden unter anderem Bastel- und Handarbeiten, Kunsthandwerk aus Kenia, Imker-Produkte und Strickwaren, aber auch Leckereien wie Marmelade, Kekse, Pralinen, Waffeln und Lebkuchen. Zur Stärkung stehen Steakbrötchen bereit, und auch Glühwein wird nicht fehlen. Abgerundet wird das Angebot durch den „Bueraner Kalender 2020“. Auch die Martini-Begegnungsstätte ist mit dabei. Sie öffnet an beiden Veranstaltungstagen um 15 Uhr ihre Türen.

Nikolaus kommt in einer Kutsche

Der Nikolaus und Knecht Ruprecht werden am Samstag um 17 Uhr in einer Kutsche auf dem Kirchplatz vorfahren und auf der Bühne zwischen der Martini-Begegnungsstätte und dem Bürgerbüro alle Mädchen und Jungen im Alter von bis zu zehn Jahren mit rund 250 Tüten mit süßem Inhalt beschenken. Musikalisch umrahmt wird die Nikolausfeier traditionsgemäß von den Grönegau-Musikanten.

Um 18.30 Uhr beginnt in der St.-Martini-Kirche das Kirchenkabarett mit Ulrike Böhmer, die an diesem Abend ihr Programm „Öffnet mir die Herzen“ präsentiert.

Zum Ausklang des Nikolausmarktes findet am Sonntag, 8. Dezember um 16 Uhr, in der St.-Martini-Kirche das Bueraner Adventskonzert statt, das dieses Mal vom Männergesangverein „Rütli“ Buer ausgerichtet und von örtlichen Chören gestaltet wird.