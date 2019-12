Bei den Vorbereitzungen im Einsatz: Die „Lichtmacher“ (vorne, von links) Stefan Evert, Manfred Könemann und Andreas Koch sowie (hinten, von links) Yannick Licher und Jens Wessler. Foto: Stadtverwaltung

Gesmold. Die Vorbereitungen für den Gesmolder Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren: Mit vereinten Kräften brachten jetzt Mitglieder der Ortsfeuerwehr Gesmold zusammen mit weiteren freiwilligen Helfern lange Lichterketten in den Kronen verschiedener Bäume auf dem Femlindeplatz an und sorgten so dafür, dass das Veranstaltungsgelände pünktlich zum Marktbeginn am Samstag, 7. Dezember, in herrlichem Lichterglanz erstrahlen kann.