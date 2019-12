Beim Wurf auf das Oldenburger Tor: Eickens Albert Brack. Foto: Laura Beckmann

Melle . Am letzten Samstag war Landesligaprimus Eicken bei der Zweitvertretung des TvdH in Oldenburg gefordert. Nach zuletzt acht Siegen in Folge und nur einer Niederlage ist die ESV nun in die Rolle des Gejagten gerutscht, in der man im Grunde nur verlieren konnte. Am Ende stand in Oldenburg aber ein glücklicher 27:26-Sieg.