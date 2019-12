Weihnachten mit Gaby Albrecht in der Martinikirche Buer CC-Editor öffnen

Altistin Gaby Albrecht - hier bei einem Auftritt in der OsnabrückHalle 2013 - gibt am Donnerstag ein Gastspiel in Buer. Foto: Swaantje Hehmann

Buer. Die Altistin Gaby Albrecht ist eine der bekanntesten Interpretinnen volkstümlicher Musik und feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr kommt Gaby Albrecht zum Weihnachtskonzert in die Martinikirche Buer.