Gibt es wieder Grund zur Freude beim SCM-Badmintonspieler Leroy Englich (hinten)? Foto: André Klingemann

Melle. Am nächsten Wochenende findet in Hamburg das German-Masters-Finale der Altersklasse U11 statt. Leroy Englich, Badminton-Talent des SC Melle, wird sowohl im Einzel als auch im Doppel mit seinem Partner Nils Möller an den Start gehen.