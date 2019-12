Melle. Jetzt steht den Kunden der Stadtbibliothek Melle mit der „Nordleihe“ als neue Online-Plattform ein innovatives Angebot für elektronische Hörbücher und englischsprachige E-Books zur Verfügung.

„Insbesondere Hörbuch-Fans können sich über eine große Bandbreite neuer Titel freuen. Aber auch englischsprachige eBooks gehören zum Angebot“, erläuterte die Leiterin der Einrichtung, Ulrike Koop.

Ob auf dem Computer, Tablet, E-Book oder dem Smartphone – bei der Nordleihe können die gewünschten Medien bequem jederzeit und an jedem Ort entweder direkt im Browser geöffnet oder mit der Libby-App heruntergeladen und offline genutzt werden. Einzige Voraussetzung ist ein Bibliotheksausweis.

„Die Nordleihe stellt eine Ergänzung zu unserem bewährten Onleihe-Angebot von NBib24 dar. Genau wie bei diesem, können sich unsere Kunden mit ihrer Ausweisnummer und ihrem Passwort über die Homepage der Bibliothek oder direkt unter www.nordleihe.de anmelden“, sagte Ulrike Koop. Neben der Stadtbibliothek Melle nehmen die Bibliotheken in Achim, Bad Zwischenahn, Hildesheim, Rotenburg, Wiefelstede und Verden teil.

Ungebrochener Trend

Der Trend zu Online-Hörbüchern ist ungebrochen. In diesem Jahr gaben rund 44 Millionen Menschen in Deutschland an, diese regelmäßig zu hören. Das sind drei Millionen mehr, als im Jahr davor. Die Vorteile liegen auf der Hand: Elektronische Hörbücher können mit der Verbreitung des Smartphones immer und überall genutzt werden, ohne dass man schwer tragen muss. Zudem hat man beim Hören die Hände frei. Somit sind sie auch ein idealer Begleiter bei ungeliebten Haushaltstätigkeiten, beim Kochen, für lange Autofahrten oder beim Stricken, Heimwerken oder Joggen, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.

„Diesem Trend möchte die Stadtbibliothek künftig noch besser Rechnung tragen. Darüber hinaus wurde die Anschaffung der neuen Plattform zum Anlass genommen, auch ein Angebot an englischsprachigen eBooks aufzubauen. Zusammen mit den Angeboten auf NBib24 können wir so noch mehr Kundeninteressen abdecken“, freute sich die Bibliotheksleiterin.

Die Nordleihe ist nicht das einzige neue Online-Angebot. Seit diesem Jahr bietet die Stadtbibliothek mit „filmfriend“ auch ein Streaming- Angebot für Filme an.

Anzeige Anzeige

Weitere Informationen gibt es in der Stadtbibliothek Melle an der Weststraße 2 in Melle-Mitte, Telefon 05422/959474.